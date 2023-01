ANA PARRA se confiesa sobre EXATLON: “Cuando estoy cansada es mi corazón el que corre” [ENTREVISTA]

A lo largo de la historia de Exatlon Estados Unidos hay atletas que dejan su huella indeleble en las arenas de la llamada “competencia más feroz del planeta”, y cuando pensamos en ellos uno de los primeros nombres que vienen a la mente es siempre Ana María Parra.

La guapa ingeniero civil y modelo colombiana desde puso pie en República Dominicana en la quinta temporada, demostró que está hecha para ganar, y no en vano siempre estuvo muy cerca de alcanzar la victoria dando cátedra de destreza, fuerza y mucho empeño siempre manteniendo su humildad y la eterna sonrisa que la ha convertido en la favorita del público.

En la séptima temporada, cuya ceremonia final empieza en sólo minutos, Ana Parra hizo gala de su enfoque a la hora de vencer obstáculos hasta que una fuerte lesión en la rodilla le impidió seguir, es por eso que desde que regresó a su hogar, de acuerdo a sus propias palabras, ha estado enfocada en su recuperación, para estar al “100%” y así hacer frente a sus próximos proyectos que si bien aún no puede contar, si adelanta que la tienen muy emocionada.

“Cuando estoy cansada es mi corazón el que corre”

Y vaya que es así no en vano este mensaje que compartió cuando se vio obligada a dejar la competencia para recuperarse:

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼

Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️”

Y es que precisamente sea ese, el corazón, el mayor empeño de Ana ante cada uno de los proyectos de su vida y definitivamente Exatlon Estados Unidos no es la excepción.

En AhoraMismo nuevamente conversamos con Ana Parra, quien gentilmente hizo un tiempo para conversar sobre su experiencia esta vez, que si bien llamó “más dura”, confiesa habérsela disfrutado mucho, contó las diferencias entre las temporadas anteriores y esta en cuanto a infraestructura, hablamos del romance de Kelvin y Nona y por supuesto, también nos dijo quienes son sus favoritos para ganar/

No se pierdan esta deliciosa conversación con Ana Parra aquí: