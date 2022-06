¿Ana Parra y Norma Palafox se van de vacaciones con Súper Héroe? Esto fue lo que pasó

Algo que tiene la llamada “competencia más feroz del planeta” de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, es que además de una competencia cargada de mucha adrenalina, emociones de alto impacto y atletas con un nivel impresionante, forma sólidos lazos que duran para toda la vida, y si bien hemos visto parejas “100% exatlon estados unidos”, lo que parece ser una constante son amistades que perduran a lo largo de los años, y es que las condiciones tan extremas que viven estos competidores, dan para que se unan en una sincera, y verdadera amistad, formada en las arenas de una competencia que ha sido calificada por muchos de ellos como “una experiencia para toda la vida”.

Sobre esta amistad se expresó claramente el campeón de la sexta temporada Briadam Herrera, cuando compartió una foto con un mensaje muy especial:

“No podía haber pedido una mejor familia roja con quien compartir esta gran experiencia de Exatlon, todos son increíbles personas y aprendí mucho de cada uno de ellos” dijo Briadam, y es que así como él, muchos otros después de la competencia, en sus compañeros que alguna vez fueron rivales en Exatlon Estados Unidos, encontraron entrañables amigos y compañeros de aventuras, viajes y vacaciones, tal como sucedió con Ana Parra y Norma Palafox, miembros de la quinta temporada del reality deportivo.

Recordemos que Ana Parra y Norma Palafox participaron en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Parra fue parte del Team Contendientes y una de las grandes favoritas desde el principio, y Norma Palafox del Team Famosos, al que regresó por una revancha y para cumplirle una promesa a su madre, ¡y vaya que lo logró!

Pero además de dejar sus nombres escritos en la historia de Exatlon Estados Unidos como dos de las mejores participantes femeninas de la competencia, también consiguieron una sólida amistad que las ha llevado incluso a tomar un divertido viaje en compañía de cierto “súper héroe” muy famoso.

“Un fin de semana fenomenal 🤩 ir a un parque de diversiones es una de las cosas que más amo vuelvo a ser una niña 😍” Escribió Ana Parra junto a un divertido video en donde se ve lo bien que la pasó en el parque de diversiones “Universal Studios” acompañada de Norma Palafox, tanto así que la propia Norma le comentó: “Y el sustoooo? Quien no los quita! 😂”

¿Ana Parra y Norma Palafox se van de vacaciones con Súper Héroe?

En su viaje a los parques de diversiones, Ana Parra y Norma Palafox hicieron alusión al actor Chris Evans, que interpreta en el cine al legendario súper héroe Capitán América en la pantalla grande: “I was in Universal Studios with @chrisevans The haters will say it’s a cartoon” (Estuve en Universal Studios con Chris Evans, mis haters dirán que es una caricatura).

Lo cierto es que se ve que ambas chicas la pasaron de maravilla por las diferentes publicaciones de Ana Parra, no se pierdan esta otra divertida publicación que delata su fanatismo por el “capitán américa” aquí: