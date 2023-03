EXATLON: ¿Ana parra no puede caminar?: ¿Cómo está la atleta?

Tras su participación en EXATLON All Stars, Ana Parra ha tenido momentos difíciles, no solo por tener que superar la manera en que salió de la competencia, sino además por el duro proceso de recuperación que ha tenido que enfrentar por la lesión que sufrió en la rodilla.

La atleta colombiana tuvo otra vez la mala suerte de que una afección física la mandara de regreso a casa, y aunque lo asumió con fortaleza, el golpe hizo que debiera someterse a una cirugía y a un largo período de sanación que literalmente la dejó sin poder caminar.

La modelo profesional quedó inmóvil durante varias semanas, debido al proceso de recuperación que sin embargo ella manejó con esa fortaleza que la caracteriza, haciendo ejercicios y terapias que la han ido ayudando a estar mejor.

Y tras la frustración que le generó no poder caminar, hace apenas unos días, la ingeniera civil anunció con mucha emoción que su recuepración va viento en popa y que, aunque muy despacio, ya pudo volver a caminar.

Así lo reveló la también empresaria, a través de su cuenta de Instagram, donde compartió que varias semanas después de haberse sometido a su operación de rodilla, ya pudo dar sus primeros pasos nuevamente.

“Hoy es un día muy feliz para mí, porque cumplo 1 mes de mi cirugía y hasta hoy puedo empezar a caminar y avanzar más en mis terapias 🤩”, dijo la atleta del team Contendientes, tras mostrar un video que compartimos en esta nota, en el que mostró lo doloroso que fue el momento en que sufrió la lesión.

“Sé que el video es triste para este día pero hay muchas personas acá que no ven el programa y tienen curiosidad de saber lo que me paso. Así que acá se los muestro 🫣

#tbt #exatlon”, agregó la modelo de vestidos de baño.

Tras la buena nueva de la deportista y el video del penoso episodio en EXATLON All Stars, los fans y admiradores de la colombiana no tardaron en manifestarle todo tipo de mensajes de aprecio.

“Yo sufrí más que tú esa lección 🥺🥺 te amo Ana 🔥🔥 eres mi campeona y recuerda algo no necesitas un trofeo para coronarte cuando te has ganado miles de corazones que es más importante y más valioso 🔥❤️”, “que gusto ver que vas avanzando en tu recuepracion”, “eres la guerrera numero 1” y “que mujer tan valiente”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la atleta.

“Que lindo mensaje el que le dejas al mundo! Y es que si Dios tiene el control y su voluntad es perfecta! Toda mi admiración para ti..”, “miro el video y sigo pensando que siempre serás una guerrera”, “Siempre seré tu gran admirador. Yo se que saldrás adelante. No te rindas nunca” y “mi Ana te quería ganadora porque lo diste todo, pero Dios tiene algo lindo para ti, un abrazo”, agregaron otros seguidores de la modelo.

“Ay bonita Anita que dura caída y lesión que fue, aún me acuerdo que cuando escuché tu grito sabia que era algo que te iba a dejar fuera de la competencia 😢 Muchísima suerte con tu recuperación para que puedas estar al 100% de vuelta hermosa. Gran abrazo y besos 💐”, dijo otro fan.

Tras su salida del show, la colombiana dio un mensaje en el que dijo haber dado su mejor parte en la competencia.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼 Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️”.