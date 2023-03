EXATLON: Ana Parra presenta a sus mujeres -¡Su mamá es igualita!: [FOTOS]

Este miércoles 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, y en medio de los festejos y celebraciones, la ex concursante de EXATLON Estados Unidos, Ana Parra, aprovechó la fecha para presentar a las mujeres más importantes de su vida, y de paso les hizo un reconocimiento público, con un bello y sentido mensaje.

La exintegrante del team “Contendientes” de la llamada “Competencia más feroz del planeta” quiso rendir homenajes a las mujeres más cercanas, y en especial mostró a su madre, de quien dice es su gran mentora.

Los fans de la ingeniera civil se enternecieron con el mensaje de felicitación de la colombiana, y muchos coincidieron en que Ana es igualita a su mamá.

“Quiero dedicarle un muy feliz día de la Mujer a todas las hermosas mujeres que me siguen 💐 mujeres luchadoras que sin importar las pruebas que les ponga la vida, logran superarse para ellas y por los que aman”, comenzó diciendo la atleta en su mensaje de Instagram, donde además presumió de su hermana consentida, sus primas y amigas e incluso su tierna abuela.

En su misiva, la deportista de alto rendimiento se refirió a las muejeres de su famila como guerreras que no se quedan atrás de sus sueños.

“Mujeres poderosas que eligieron creer en ellas mismas para cumplir sus sueños, mujeres fuertes que ayudan a otras mujeres a crecer y no a destruirlas, mujeres que con solo escuchar su historia de vida las puedo llamar guerreras”, recalcó la modelo de trajes de baño, como preámbulo a su felicitación.

“Les deseo de corazón lo mejor, una vida bendecida, abundante y llena de bonitas sorpresas 🥰❤️”, dijo Ana, al tiempo que manifestó su admiración.

“No me alcanzaron las fotos para mostrarles la cantidad de mujeres maravillosas con las que me he rodeado, mujeres que admiro, respeto y quiero con todo mi corazón 🫶🏼 madre, abuela, hermanas, tías, primas, amigas, amigas para toda la vida y amigas de toda la vida, que tengan un día espectacular mamasitas 😍😘”, concluyó la atleta, emocionando a sus seguidores, quienes reaccionaron con varios mensajes en su Instagram.

“Falto Raquel Becker”, “gracias amiga bella igual para ud”, “Amén igual para ti”, “una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad, feliz día de la mujer Ana María”, fueron algunos de los primeros mensajes manifestados por los fans.

“Feliz Día de la mujer amiga bella ❤️❤️❤️”, “😍 Feliz día mujer fuerte, hermosa, bendecida y valiente 👏🏼🌸👑😘”, “Amiga de mi alma ❤️✨🙏🏼 feliz día para ti 🙌🏼 eres una guerrera 👏🏼💪🏼”, “Feliz día te adoro.❤️”, “Feliz dia mujer Hermosa ❤️”, agregaron otros fieles admiradores de Ana, a quien también felicitaron en la especial fecha por ser sinónimo de fortaleza y empoderamiento.