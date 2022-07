EXATLON: ¿Qué le ven los fans a Ana Parra en estas fotos que a ella le gusta tanto?

Ana Parra es de lejos una de las exatletas que ha pasado por EXATLON Estados Unidos que más admiradores ha logrado reunir en poco tiempo.

Y es que además de ser una grandiosa deportista, como lo enseñó noche a noche en la quinta temporada del reality show de Telemundo, la preciosa colombiana es una mujer encantadora, que constantemente está presumiendo de su figura y sus logros en Instagram.

Así lo hizo una vez más la exreina de belleza, quien se robó el show por cuenta de un par de fotografías que compartió en su red social, en donde luce simplemente majestuosa, en plena sesión de ejercicio en el gimnasio.

La diseñadora de trajes de baño logró que sus seguidores de Instagram no pararan de verla, tratando de descifrar el mensaje que compartió Ana.

La espectacular modelo presumió de su anatomía y su estilo, ataviada en unos pantalones cortos deportivos en color fucsia y un top ligero, que la hicieron lucir como sacada de un catálogo de revista.

“Me gusta lo que veo 🤩 y no hablo del físico 💫🧠”, fue la frase con la que la ingeniera civil acompañó sus fotos, en las que aparece presumiendo de sus bíceps y su abdomen y en una se ve mirándose fijamente en el espejo.

Y es que más allá de los logros que la joven ha tenido en su figura, gracas a su intensa y disciplinada rutina, sin duda Ana Parra se estaba refiriendo a que le gusta verse empoderada, decidida y mirando siempre para adelante, como ella misma lo ha dicho en ocasiones anteriores

Como era de esperarse, los comentarios de los fans de la exatleta de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos no tardaron en responder a semejantes fotografías, y los elgios cayeron por mil.

“Duraaaa”, “A mi también me gusta lo que veo … beautifullllll !!!!😍😍😍😍😍😍❤️”, “Epa princesa, te estás poniendo más mamacita hermosa!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” y “😍 Gorgeous beautiful Hermosa Ana de mi ❤️ always on fire 🔥 💪 but sexy girl Mamacita Linda 😘😘😘😘😘😘😘😘😘”, fueron algunas de las primeras reacciones en la red.

“Que fuerte mi amor por eso te quiero ana parra❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋” y “”que hermosuraaaaaa”, comentaron otros seguidores de la guapa colombiana.

Hace unos días Ana también causó furor en su Instagram, tras publicar una fotografía en la que lució como toda una reina, y con la que envió otro mensaje inspirador.

“Sanar, aprender, crecer y seguir”, comentó la deportista sobre su instantánea, sin mencionar exactamente de qué se sanó y que aprendió.

Dinos qué piensas de las fotos nuevas de Ana Parra.