Ana Parra de EXATLON: Sus fotos más candentes en Instagram

La quinta temporada de Exatlon Estados se encuentra en marcha, y si bien hay guerreros de entregas anteriores dándolo todo en las arenas de República Dominicana, donde se lleva a cabo la competencia, hay rostros nuevos que desde ya se han convertido en emblemas, dejando evidencia de su talante deportivo y estrategia para anotar puntos y alcanzar la gloria.

Ana Parra: La contendiente más fuerte

No hay duda que uno de los nuevos participantes de Exatlon Estados Unidos que ha causado impacto en la competencia es Ana Parra, la chica participante del Team Contendientes está dejando una huella indeleble en la pugna deportiva, convirtiendo sus pasadas en clases magistrales en donde queda claro que Parra no llegó a República Dominicana a jugar, sino a alcanzar la gloria, no en vano al día de hoy se mantiene como una de las mujeres más fuertes no sólo de los Contendientes, sino de toda la feroz competencia.

Esta hermosa y talentosa colombiana, que reside en Boston, Ma. Tiene 25 años y además de lucir como una modelo de pasarela, es además ingeniero civil. Está felizmente casada y en paralelo a su disciplina profesional, Parra también se ha desempeñado como modelo con gran éxito. Su gusto por los deportes desde pequeña, la llevó a unirse a la selección Colombiana de Baloncesto y hoy en día, es una de las guerreras más ferreas de Exatlon Estados Unidos.

El éxito de Ana Parra en Exatlon Estados Unidos la ha llevado varias veces a ganar diferentes premios por su desempeño, muy frecuentemente convirtiéndose en la mujer más rápida de la jornada y siendo al día de hoy, una de las esperanzas del equipo azul.

Ana parra: Una deportista que arranca suspiros

Pero digno de resaltar no es sólo la destreza física de Ana, sino su belleza que ha arrancado suspiros y desata la locura de toda la audiencia de Exatlon Estados Unidos, quienes incluso han creado diferentes clubes de fanáticos que siguen cada paso de la chica. “Vamos anita hermosa sigue con esos animos adelante dandolo todo por los azules eres una guerrera 💙💙💙🙌” Aseguran en las redes sociales los seguidores, otros no reparan en simplemente resaltar sus atributos, este usuario le escribió: “Bellaaaaa” ¡Y definitivamente tiene razón!

Es por eso que aquí decidimos elegir algunas de las fotos más candentes de Ana Parra en Instagram para compartir con ustedes:

Aquí la hermosa Ana se ve disfrutando del sol con un hermoso bañador blanco, “Siempre hermosa mi reina anita 😍😍😍” le escriben sus seguidores.

La leyenda de esta impactante imagen reza” “NO CAPTION NEEDED” (No necesita caption) y vaya que están en lo cierto, aquí la Exatlonista aparece en una silla muy ligera de ropa y con un impactante bronceado, dejando ver su excelente figura física que mantiene haciendo mucho ejercicio y con una alimentación muy limpia y saludable.

Esta hermosa foto, en donde curiosamente la chica lleva un bañador con los dos colores de los equipos de Exatlon Estados Unidos (Famosos y Contendientes), la acompañó de un mensaje contundente: “La vista atras me ayuda a recordar quien soy, la mirada al frente hacia donde voy”.

Una imagen más sobria pero que también deja claro su lado más colorido, llevando ese hermoso vestido de flores e invitando a sus seguidores a que nada les robe el color de sus vidas.

Aquí se le ve a Ana descansando con un bañador azul, quizás un presagio del color que llevaría en la competencia más feroz del planeta.

¡De cualquier forma, Ana Parra luce espectacular!

