Entérate qué concursante está en EXATLON por culpa de su suegra

Las últimas semanas de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos están como para sentarse en primera fila a seguir paso a paso todos los sucesos de cada circuito y las pruebas diarias a las que deben someterse los concursantes que siguen con un ticket dentro del reality de Telemundo.

Y además de los mano a mano que se han ido intensificando, entre los guerreros rojos y azules, EXATLON ha tratado de hacer que los fervientes televidentes y seguidores del show sepan cada vez más sobre los participantes y sobre sus vidas, más allá de la competencia.

Y esta vez Ana Parra, del equipo Contendientes, se confesó con Chelly Cantú, y reveló que fue nada más ni nada menos que su suegra la que la empujó a saltar al ruedo de EXATLON.

Así lo manifestó la ingeniera civil y modelo, quien en diálogo con la coanfitriona del programa de Telemundo, respondió a una pregunta que un usuario envió, donde le cuestionó por qué entró a la competencia.

Con mucha sinceridad y narrando paso a paso lo que la motivó a inscribirse al programa, la atleta colombiana destacó que fue empujada por su suegra, con quien terminó agarrándole gusto al programa.

“A mi suegra le encanta ver Exatlon. Una vez la vi que estaba viendo el programa, y me senté a verlo con ella y me impactó”, confesó la integrante del equipo de los azules.

Ana Parra dijo además que vio en EXATLON una oportunidad para retarse a sí misma y una posibilidad de creciemiento, por lo que con el paso de los días sintió que debía buscar la manera de entrar al reality.

“Yo soy una de esas personas a las que le gusta como ponerme retos en los que me toca superarme a mí misma. Y cuando entré, yo dije: ‘esto va a ser muy difícil para mí’, y me gustaba eso. Saber que me tenía que esforzarme, que me tenía que venir a golpear con toda, a luchar por mi equipo”, dijo la colombiana, destacando que siempre trata de ponerle alma y corazón en la guerra por defender a su equipo.

“Mi equipo ha sido muy competitivo. A mí me encanta trabajar por mi equipo, así que por eso entré. Muchas gracias por preguntarme, así que cualquier pregunta que tengan todos los fans, yo voy a estar aquí para responderles, yo feliz de que me pregunten, que quieran saber de mí, de cómo es todo aquí, y bueno, muchas gracias y bendiciones”, concluyó la fuerte Ana Parra.