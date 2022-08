Ana Parra recuerda el fuerte enfrentamiento que tuvo con Norma Palafox en EXATLON

La quinta temporada de EXATLON Estados Unidos fue una de las ediciones más atropelladas del reality show de Telemundo, y a pesar de que contó con todo tipo de atletas fuertes y guerreros, por el lado de las mujeres, Norma Palafox y Ana Parra siempre brillaron llevando la delantera.

Al final, la suerte le jugó una mala pasada a la colombiana, quien sintiéndose muy cerca de luchar por el trofeo de campeona sufrió un accidente en el rostro en pleno circuito, que la dejó fuera de la competencia.

A pesar de no haber llegado a la gran final, Ana Parra lleva en su pecho como un triunfo haber llegado a semifinales, y así lo recordó en un reciente “post” que compartió en su Instagram, donde recordó el enfrentamiento fuerte que tuvo con Norma Palafox para conquistar el pase a esa ronda.

Ana colgó en su red social un video de aquel mano a mano de la semana 30, en el que salió triunfadora, y aseguró sentirse muy emocionada por la experiencia que vivió en las arenas de la llamada Competencia más feroz del planeta.

“Hace muchos meses que no veía una de mis carreras y justo hoy me encuentro con esta. Semana final, semana número 30, 8 meses disfrutando y sufriendo esta experiencia @exatlonestadosunidos, a tan sólo unos días de volver a ver a mi familia. Recuerdo tanto ese día 🥺recuerdo tanto el sentimiento que me dio al escuchar la voz de

@fredefutbol gritar que pasé a la semifinal, dos inmunidades seguidas”, comentó la colombiana en su red social.

La exreina de belleza mencionó además que Dios siempre fue su guía.

“Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios, después de haber ganado 🙌🏼 Yo me reía sola, “era una risa nerviosa” apenas me estaba dando cuenta que yo, YO, Ana Parra, una persona como a cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue. Le decía a papá Dios”, agregó la ingeniera civil.

La modelo confesó también que al principio de la competencia ni siquiera tenía confianza en que fuera a poder con EXATLON, pero poco a poco fue fortaleciéndose y eso se lo impregnó a sus seguidores.

“Señor es en serio? Es en serio lo que está pasando. Yo? “GRACIAS” (se decía). No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando”, dijo la atleta, al tiempo que dejó un mensaje inspirador.

“Y por eso doy certeza que no importa lo que tengas enfrente y no importa las habilidades que tengas o no tengas, cuando tú haces algo con el corazón no existe NADA en este mundo que no puedas conseguir (excepto que te abras la frente antes de llegar a la final 🙄)( bromeó 😅) No te pongas limites ni barreras, si quieres alcanzar el cielo lo puedes hacer solo confía en ti ciegamente 💙”, concluyó Ana.

Aunque en el ruedo Ana Parra y Norma Palafox vivieron peleas y enfrentamientos deportivos intensos, la empresaria siempre ha dicho que fuera de los circuitos, las dos llevaron una gran relación, y ha dicho incluso que Palafox la inspiraba y le daba fuerzas para no desfallecer.

Tras su mensaje, los seguidores de la deportista no tardaron en llenar su red social con todo tipo de comentarios.

“Que emocionante ver esto!!! Como si fuera ayer, que día, que jornada, ni hablar del día de la eliminación contra Wilmarie, dos fieras !!! Y este día lo que luchaste, lo que corriste por Dios, mis respetos Ana por todo lo que lograste!!!”, comentó un fan de Ana.

“Eres grande mi Ana 😍👏”, “Que hermoso recuerdo 👏toda una guerrera y triunfadora👏💪🏼🙏💙💙💙🌹🌹🌹”, “Que recuerdos Ana 😍. No me perdía ningún programa de EXATLON, siempre una Guerra 💪💪 y “Se que hubieras ganado la competencia de no haberte ocurrido el accidente, sin embargo he visto que te has levantado de tus cenizas y has triunfado en tu carrera”, dijeron otros.

“Toda tu familia azul💙💦 te amamos y creímos en ti desde siempre👏 sé que por esa lesión no pudistes levantar ese trofeo😢 pero tenemoos en claro que para nosotros eres la campeona wonderwoman, que todos queremos y vamos apoyar por siempre💙😍🥰🥰”, comentó un fan más. “Me comía las uñas 💅 de nervios 😟 porque yo era #Team #Azul 😍pero se logró 💙”

Dinos si crees que si Ana Parra hubiese legado a la gran fnal con palafox la hubiera derrotado.