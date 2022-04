Video: ¡Así ejercita Ana Parra sus glúteos!

Ana Parra ha demostrado que su esbelta figura no es solo fruto de la genética, su tenacidad y constancia han jugado un rol fundamental para que hoy luzca un envidiable cuerpo y estado físico a toda prueba. Y como la colombiana, de 27 años, no es nada de egoísta, no halló nada mejor que compartir con sus más de 167 mil seguidores de Instagram un video donde muestra cada uno de los ejercicios que realiza para sus glúteos y piernas.

“Haz siempre lo máximo que puedas”, escribió la ingeniera civil, quien durante la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos se ganó el corazón de miles de seguidores del famoso reality show, quienes hasta el día de hoy lamentan no poder verla por las pantallas de Telemundo.

En el video se ve a la inigualable Ana Parra luciendo unos cortísimos shorts con estampado militar y un peto blanco que deja al descubierto su marcado abdomen. Cada ejercicio lo hace con la rigurosidad que la caracteriza y haciendo gala de una gran resistencia.

La modelo manifestó en una entrevista con AhoraMismo.com que está enfocada en su cuerpo, para estar en excelente estado físico en caso de que surja alguna oportunidad para entrar a un reality show. Por esta razón afirmó que tras su boda en diciembre pasado, aún no tiene planes de tener hijos.

“Quiero dedicarme a mis proyectos profesionales, me siento muy joven aún. Estoy cuidando mucho mi apariencia y entrenando para estar preparada en caso de que surja una oportunidad en algún reality show. También tengo planes de hacer modelaje y me gustaría invertir en bienes raíces en Miami”, señaló a AhoraMismo.com

Últimamente la deportista ha estado compartiendo con sus seguidores bastantes consejos, y además de contar que utiliza suplementos alimenticios para maximizar los efectos de sus ejercicios y fortalecer sus músculos, recomendó ingerir colágeno, debido a todos los beneficios que brinda.

“El colágeno es un elemento muy importante en nuestra alimentación, es esencial en la ejecución de muchas de nuestras actividades diarias, y está encargada de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel, y mantiene la salud de tus músculos, ligamentos, tendones y articulaciones”, explicó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

La colombiana destacó además que el colágeno es como el elixir de la juventud. “Cosas que no sabías del colágeno. Aparte de que nos ayuda a estar de 20 por siempre, ayuda a la cicatrización, ayuda a tu aparato digestivo, mejora tu higiene dental y desintoxica tu cuerpo”, recalcó.