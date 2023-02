EXATLON: La confesión de Ana Parra sobre su primera gran derrota

Ana Parra dejó ver durante su paso por EXATLON All Stars que es una mujer muy competitiva, y aunque durante las dos participaciones que ha tenido en el reality show de Telemundo, los televidentes apreciaron su garra y disciplina, hace unos años la colombiana aprendió una lección en su primera gran competencia, donde no dio lo mejor de sí.

Y es que a pesar de que la ingeniera civil se dio a conocer masivamente en su rol de deportista de alto rendimiento en “las arenas más feroces del planeta”, con apenas 18 años y gracias a su hermosura, la joven fue seleccionada para participar en un certamen de belleza.

Ana Parra compitió en el reinado departamental del Valle del Cauca para elegir a la representante de esa región al Miss Colombia en 2014, que eventualmente ganó la famosa Ariadna Gutiérrez, coronada por error como Miss Universo, pero no logró clasificar.

Años después y ya con la experiencia que le do haber pasado por EXATLON Estados Unidos, la guapa colombiana reflexionó sobre lo que hizo que su paso por el certamen de belleza le dejara un sabor a derrota, y advirtió que entendió la importancia de prepararse bien para afrontar cualquier reto que la vida ponga.

En una entrevista pasada con Ahoramismo, la atleta de los Contendientes reveló que fue la reina de Sevilla, Valle, el pueblito donde nació y pese a que trató de lucirse al máximo, se quedó con las ganas de ser Miss Colombia,

Con esa sinceridad que la caracteriza, la deportista asegura que no se arrepiente de la experiencia que vivió en el reinado, pero admite que si hubiese estado bien preparada como se necesitaba, las cosas hubieran salido de otra manera.

“Creo que (no gané el reinado) porque no estaba tan preparada como podía, pues era muy chiquita (joven), pero me gocé la experiencia y disfruté de todo”, reconoció la guerrera de EXATLON.

Candidatas Srta Valle 2014 – 2015 Desfile en traje de baño El Comité de Belleza del Valle del Cauca, Combelleza, presentó ante el público asistente y los medios de comunicación a las trece candidatas que compiten por la corona de Señorita Valle del Cauca 2014-2015 en traje de baño. El evento se llevó a cabo en los alrededores de la piscina del tradicional Hotel Intercontinental de… 2014-06-12T20:37:30Z

Y aunque desde ese entonces muchos seguidores de la exreina le pidieron seguir buscando suerte en los certamenes de belleza, ella ha preferdo irse por el mundo del modelaje y el deporte.

Tras su salida de EXATLON All Stars, donde un golpe en la rodilla se puso en su contra, Ana se fue con el sabor del deber cumplido y este bello mensaje para sus fans:

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼 Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️”