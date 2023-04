EXATLON: El día en que Ana Parra mostró todo en una bañera al aire libre

Ana Parra volvio a brillar en la pasada edicion de EXATLON Estados Unidos, donde no pudo llegar a la gran final, debido a una fuerte lesión en la rodilla.

Sin embargo, la atleta colombiana ha logrado llevarse el mejor de los premios que puede ganar un competidor de la llamada “Competencia más feroz del planeta”: el cariño y reconocimiento del público

Y es que la ingeniera civil ha logrado conquistar a sus seguidores, a quienes constantemente consiente en sus redes sociales con todo tipo de fotos y videos, como aquel que compartió hace ya varios meses, en donde enseñó todo su cuerpo y su belelza en su máximo esplendor, dentro de una bañera.

La exreina de belleza, quien se consagró como modelo profesional, publicó en su cuenta de Instagram un video, donde posó en un sensual bañador, color salmón.

En las imágenes, que compartimos en la presenta nota, se aprecia a Ana en medio de la naturaleza, dejándose consentir por el sol, mientras pone en despliegue sus mejores encantos.

“Qué les parece un baño en este espacio tan espectacular? 😍 Amo estar en este tipo de lugares fuera de lo común, donde te puedas conectar completamente contigo y lo que te rodea. 🤩”, dijo la atleta de EXATLON, tras compartir su video.

Además de exhibir sus atributos, la deportista de alto rendimiento impresionó con su llamativo look capilar, de trenzas voluminosas.

Los comentarios llenos de elogios no tardaron en aparecer, y los fans de la exreina de belleza colombiana también le manifestaron que sentían un poco de envidia de la buena, pues les gustarí poder disfrutar de los placeres que Ana goza.

“Hmm… un baño así en la cabaña no fuera mal 😂😂. Saludos Campeona 😊”, “qué hermosuraaaa”, “la mujer mas bella del plenta”, “Anita cual es tu cereto para estar tan hermosa”, “Waoo k linda ❤️❤️❤️🙌🙌❤️❤️”, “Divina bella 😍😍😍😍”, y “Bellísima 🌹”, comentaron algunos usuarios de Instagram al ver el video de la modleo.

“Contigo y la naturaleza que se ve tan preciosa, Dios te bendiga linda señorita, feliz tarde o feliz noche❤️”, “mami🔥 Me encantaría estar ahí contigo💘😍🌹🌹🌹🌹🌹”, “Puedo entrar?❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥”, y “con razón hace calor. ❤️👏👏👏”, agregaron otros seguidores de la exintegrante del team “Contendientes”.

Tras su salida de EXATLON All Stars, la también empresaria se declaró feliz por el deber cumplido, y aunque afirmó haber dado su máximo esfuerzo, reconoció que el cuerpo no pudo más.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saque más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió pero mi mente sabe lo que podia lograr “estoy orgullosa de ti Ana” siempre me repetía eso frente al espejo y hoy lo digo con más orgullo ❤️ Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼 Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️”, dijo la colombiana.

Mira las fotos de Ana Parra y dinos qué piensas de la guapa colombiana.