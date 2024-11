Ana Parra anuncia que se separa de su esposo: ¿Qué pasó?

La ganadora de la primera temporada de “Los 50”, Ana Parra, anunció este miércoles 6 de noviembre que se separa de su esposo Yeison Ruiz, quien es un empresario colombiano. Después de tres años de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados. Ahora lo que muchos se preguntan: ¿qué pasó?.

La también ex participante de Exatlón Estados Unidos uso sus redes para hacer para responder a las preguntas que muchos tenían. Ella escribió los siguiente: “Durante mi trayectoria en el medio, he tratado de tener mi vida personal lo más privada posible. Aunque inicialmente decidí no hablar de este tema, creo que, después de todo el amor y apoyo que me han brindado durante estos años, merecen una respuesta a sus preguntas y comentarios. Hoy quiero decirles que Yeison y yo ya no estamos juntos, y agradecería profundamente su comprensión y respeto sobre este tema. Hace unos años decidimos comprometernos ante Dios, buscando su bendición para que nuestra unión durara toda la vida. Sin embargo, fue la vida misma la que se encargó de mostrarnos que nuestros caminos deben continuar por separado”.

Así es, la pareja se juró amor eterno en diciembre de 2021, en su natal Colombia. En ese tiempo, Ana compartió imágenes de ese momento feliz que vivieron juntos. Aunque ella siempre fue reservada con su vida privada, en pocas ocaciones compartió fotos con su ex pareja. Y en esas pocas ocaciones siempre derrochaban amor.

Cabe mencionar que Ana Parra siempre destacaba el apoyo de Yeison en la carrera de ella como modelo y su participación en reality shows de Telemundo. Aunque ya no están juntos, Ana asegura que el cariño entre ellos sigue vivo. “Hoy en día, Yeison y yo llevamos una linda relación, lo amo como el increíble ser humano que es, viviré completamente agradecida por todo lo que hizo por mí, por ayudarme a crecer, por su paciencia, compromiso y lealtad. Esta será el único comentario que haré sobre el tema. Los amo. Bendiciones para todos”.

Sin dar más detalles sobre su separación, Ana Parra solo se limitó ha decir que ya no están juntos y que esta sería la única vez que hablará del tema.

Abajo puede ver el momento que Ana Parra se casó con Jeison Ruiz en 2021.