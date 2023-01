Ana Parra abandona EXATLON por lesión: ¿fue despedida?

Si tuviéramos que elegir una de las partidas más difíciles de Exatlon All Stars, podría ser la de la colombiana del Team Contendientes Ana Parra quien, a pesar de mantenerse como una de las mejores atletas en la historia de la llamada “competencia más feroz del planeta”, tuvo que volver a abandonar su camino y poner a un lado sus sueños, ante una fuerte lesión que la obliga, una vez más, a apartarse de lograr el triunfo final.

Un camino de lesiones

Si bien la primera vez fue un duro golpe en la cara que la obligó a dejar la competencia justamente en la semifinal, a sólo una contrincante del triunfo, ahora fue la rodilla que le falló a Ana Parra, provocando una lesión que generó todo tipo de comentarios en redes sociales, llegando a asegurar que la chica quería abandonar la competencia, y otros incluso que habría sido despedida.

Pero algo muy curioso ocurrió. De acuerdo al portal para fanáticos VideosTop, Ana Parra abandonaría la competencia por cansancio, lo que distó mucho de lo que vimos en pantalla con una lesión en la rodilla. No se pierdan este video con más información:

HOY 01 DE ENERO ANA PARRA DESPEDIDA!! EXATLON ESTADOS UNIDOS ALL STARS (CAPITULO 78) YORIDAN FUERA!! #exatlonedicionmundial #exatloneeuu7 #exatloneeuu6 #exatlonestadosunidos #famosos #contendientes #lacasadelosfamosos2 #topchefvip #exatlónallstar #exatlon2022 #lacasadelosfamosos3 Exatlon es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje pa ra convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOS: Jonny Magallón JEYVIER José Carlos herrera Nona Gonzales… 2023-01-01T21:10:13Z

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, con todo tipo de comentarios con respecto a la salida de Ana Parra. Mientras unos aseguran que todo habría sido una treta para abandonar Exaatlon Estados Unidos, otros lamentan que la chica vuelva a dejar la competencia siendo una de las mejores atletas, a sólo días de la gran final: “Hay que estar en los pies de cada unos de ellos. Solo ellos saben cómo se sienten son seres humanos como todos No deseen maldad a nadie Yo soy azul Eso no significa que valla en contra de ninguno es solo un juego que gane el mejor,” indicó una seguidora.

“Que raro que otra vez se lesione Ana en un duelo de eliminación . Me dejan con el ojo cuadrado”, “Ana critico mucho a José carlos herrera cuando se cortó la rodilla en eliminación con magallon y él decidió no seguir compitiendo y ana dijo q se había rendido y lo critico bastante y ahora le tocó a ella, arriba mis rojos, son los mejores”, son otros de los comentarios que recibió la colombiana.

Lo lamentable es que a pocos días de conocer a los ganadores, nuevamente Ana Parra debe abandonar su sueño y enfocarse en su salud. Desde aquí deseamos que mejore rápido, enfatizando que ya es una ganadora, como todos los atletas participantes en Exatlon Estados Unidos.