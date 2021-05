Alondra “Nona” Gonzalez se confiesa: ¿Cuál fue el vicio al que renunció?

Durante las cinco temporadas del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, hay atletas que conquistan a todos los fanáticos con sus amplias destrezas deportivas, y su personalidad sincera, sin miedo a compartir sus logros y también sus fracasos. Tal es el caso de Alondra “Nona” Gonzalez, quien participó en la compleja cuarta temporada, extendida ante un masivo brote de COVID-19 que mantuvo al Team Contendiente en estricto aislamiento por varias semanas.

Una consolidada estrella del fútbol femenil en su natal México, “Nona”, como le apodan sus afectos más allegados, se mostró imparable en los casi 10 meses de la cuarta edición de Exatlon Estados Unidos, en donde llegó a la gran jornada final junto al “Latin Gringo” del Team Famosos, su compañero y amigo Nate Burkhalter, con quien al final se compartió el premio final.

Recientemente, y con toda la onda de los atletas que regresan a Exatlon Estados Unidos por una revancha, Alondra ha sido repetidas veces interrogada a través de las redes sociales sobre una posible oportunidad de volver a las arenas de República Dominicana, pero la chica aclaró de forma contundente que se está enfocando en su “primer amor”, el fútbol, y se encuentra abierta a trabajar con nuevos agentes para regresar a las canchas del deporte rey, en donde muchos de sus seguidores ya están acostumbrados a su amplia destreza y maestría, ¡No hay duda que es una campeona!

Algo que no se le puede ocultar a Alondra “Nona” Gonzalez es que siempre fue una participante completamente frontal. Esa sinceridad varias veces la metió en problemas, pues la audiencia la llegó a malinterpretar en varias oportunidades, pero los atletas de su equipo y sus amigos más cercanos aseguran que detrás de un exterior fuerte, Alondra “Nona” Gonzalez es una chica muy dulce, muy decidida y enfocada en cumplir cada uno de sus sueños y sus metas.

En sus redes sociales, Alondra se muestra tal cual es, como una chica de su edad amante del deporte, de su familia, su mascota, pero de acuerdo a su última declaración, también de las fiestas con amistades, lo que la habría llevado a conductas que no siempre son las más saludables, como beber alcohol en exceso, algo que contrasta con su estilo de vida en general, el de una atleta profesional.





Recientemente en una sesión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Alondra aseguró que estaba llevando un estilo de vida mucho más saludable, pues habría renunciado al alcohol que sentía, le estaba afectando.

“Me lo habían cuestionado mucho, el por qué ya no tomo, el por qué ya no “me divierto” como antes, prefiero mil veces estar acostada en casa viendo una película que bailando en un antro a la 1 de la mañana y entiendo el por qué. El alcohol yo lo usé como una salida, como un escape, “quiero olvidarme un ratico de mis problemas, tomo, tomo sin medida, tomo hasta no saber ni mi nombre”, era la típica lady shots de todas las fiestas, y eso no me gusta, porque tomas para olvidar y al día siguiente amaneces con la cruda física, la cruda moral, y los problemas siguen ahí”. Aseguró Alondra.