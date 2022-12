EXATLON All Stars: Alondra “Nona” González solo ve a una atleta como su gran rival

Alondra “Nona” González estuvo a un paso de levantar el trofeo de campeona en la cuarta temporada de EXATLON Estados Unidos, que eventualmente ganó Nate Burkhalter, y esta vez está en busca de la gran revancha en EXATLON All Stars.

La estrella de la llamada “Competencia más feroz del planeta” se puso en mente conquistar la victoria en el reality show de Telemundo, pero ha admitido que le ha costado mucho sentir que no le han salido las cosas como quisiera. La futbolista ha estado en riesgo de ser eliminada y la suerte le ha sido esquiva en más de una ocasión.

Y en una conversación sincera que compartió la cuenta de EXATLON Estados Unidos, Nona González se sinceró sobre su sentir en el show y reveló que solamente ve a una gran rival entre las mujeres que se disputan el título de campeona All Stars.

La concursante del programa de televisión abrió su corazón y dijo que tiene entre ceja y ceja su pelea con la mujer que le representa un mayor reto para poder ganar: ella misma.

“Ahorita tengo demasiados sentimientos encontrados de ‘OK, suéltalo’. Sé que mañana va a haber otra final y mañana me voy a enfrentar conmigo misma, porque ahorita, y siempre lo dije: voy en un túnel, en un túnel, yo solita”, comentó la deportista mexicana, en diálogo con Chelly Cantú, advirtiendo que ella es su propia rival.

“No me importa ver quién esté al lado; yo digo ‘wao’ con la competencia, pero esta lucha es conmigo, siempre, con ser mejor de lo que fui ayer. Uno por ciento mejor cada día, y con retarme retarme todos los días”, agregó la competidora de EXATLON Estados Unidos.

Alondra González fue más allá y manifestó que le frustra mucho cuando siente que no avanza en el programa como desearía, más cuando en la cuarta temporada de EXATLON Estados Unidos sintió que superó varios retos.

“Hay cosas que no se pueden explicar, solo se sienten, pero es demasiada la frustración de saber que puedes hacerlo y que solo las cosas no salgan. Era demasiado mi enojo de saber que las cosas no se daban y que todo mundo estaba acá atrás, y (me digo) ‘si llegaste a la final con Nathe fue por algo. Te enfrentaste a un hombre, diste la cara’. Pero justo esa presión que traes encima de ‘tienes que hacerlo’, ‘tienes que hacerlo’ (afecta)”, comentó “Nona”, hace unos días.

Sin embargo, la atleta aseguró que está mentalizada en que no se rendirá y seguirá compitiendo contra ella misma: su verdadera rival.

“Entonces, es demasiado el sentimiento que tengo, pero se lo dije a mi equipo: ‘nunca, nunca me van a ver con la cabeza abajo. Nunca me van a ver por vencida’; que sea lo que dios quiera y yo voy a dejar el alma y la piel aquí”, advirtió la mexicana.

Dinos qué piensas de las declaraciones de “Nona” González sobre su gran rival.