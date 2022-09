Alfredo Pang manda mensaje a los atletas que quieren entrar a EXATLON: ¿Qué dijo?

Alfredo Pang o “El Coach Pang”, como lo llamaban sus compañeros de la pasada temporada de Exatlon Estados Unidos, envió un emotivo mensaje a todas aquellas personas que quisieran participar en la nueva temporada del reality show. Alfredo tomó sus redes de Instagram con un video para compartir su mensaje. “Quiero seguirles dándole ánimos y seguirles dando impulso”, mencionó el Coach Pang, quien si bien recuerdan, fue eliminado en la penúltima semana de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos por Yoisel Barrios.

“No pierdan esa idea o esas ganas de estar dentro de exatlon”, agregó el Coach Pang, nacido en Mazatlán, México, quien es entrenador de porristas. El deportista habló también de lo rápido que fue su proceso de audición. “Así me pasó un día, de repente, de la noche a la mañana, un sábado me hablaron para que me fuera un domingo”, confesó. Y es que el Coach Pang dice que nunca dejó de entrenar antes de entrar a la competencia.

“Yo nunca dejé de entrenar, nunca dejé de perseverar y de decretarme y visualizarme dentro de (exatlon)”. La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos terminó con Susana Abundiz y Briadam Herrera como los ganadores.

Querido por todos

Pang, terminó su mensaje con una recomendación: “No le bajen, no le bajen el ánimo, échenle muchas ganas”.

se pueden apreciar a los estudiantes del coach, quienes gritan al final mostrándoles su amor y apoyo a Pang, quien le dio gracias a Exatlon y a Dios por todo el éxito que ha recibido después del show. Sin duda alguna Alfredo Pang sigue siendo unos de los favoritos entre el público “Muchas gracias por apoyarnos siempre amigo, y mucho éxito a todos los aspirantes no se rindan, pero sobre todo, no dejen de visualizarse dentro”, escribió un seguidor de Pang, mientras que otro le dijo: “Cosas buenas para ti… asere”. Actualmente el atleta se encuentra en Nuevo León, México, donde enseña y entrena a pequeñines en su propia academia de porristas “Cheer AIP”, quienes también ganaron en el 2016 el Campeonato Nacional de Porristas. Sin duda, El Coach Pang sigue siendo un ganador.



Algo nuevo por venir

Exatlon Edición Mundial que cuenta con 20 participantes de varios países, todos atletas nuevos en el show, estrena el lunes 26 de Septiembre a las 7pm/ET y promete nuevos cambios, incluyendo retos extremos y vivienda nueva para los equipos. Muchos están en la mira de estos cambios y están ansiosos que comience, con fans tomando las redes y mostrando su apoyo.

“Sí, ya estoy lista para esta nueva temporada que luce muy renovada”, escribió una fan, mientras que otro seguidor dijo: “Por fin una temporada con duelos internacionales, se ve que estará buenisimo, no puedo esperar a verlo 💥”. ¿Se atreverían ustedes a participar en Exatlon Estados Unidos? ¿Están listos para una temporada sorprendente? Déjennos saber su opinión en los comentarios.