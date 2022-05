EXATLON 6 EEUU: ¿Hubo trampa en la eliminación de Alfredo Pang?

Faltan pocos días para conocer al ganador y ganadora de la sexta temporada del reality deportivo “Exatlon Estados Unidos”. La llamada “competencia más feroz del planeta” contó con una sexta entrega cargada de muchísima adrenalina, competencias de infartos, atletas totalmente nuevos e incluso circuitos renovados que pusieron a prueba a los más experimentados atletas.

Y es que la penúltima semana de Exatlon Estados Unidos ha sido una que quedará para la historia por todo lo que sucedió, inclusive el último duelo por la permanencia como equipos que tuvieron los atletas participantes el pasado 1 de mayo, donde resultó eliminado el contendiente Alfredo Pang.

Pero muy al estilo de Exatlon EEUU, la eliminación de “El Coach Pang”, como lo llamaban sus compañeros de la competencia, generó todo tipo de polémicas en las redes sociales y diferentes portales para fanáticos, quienes han llegado a asegurar que se habría cometido algún tipo de “fraude” contra el joven atleta.

¿Hubo trampa en la eliminación de Alfredo Pang?

De acuerdo a diferentes foros de redes sociales, especialistas en información relevante a Exatlon Estados Unidos, presuntamente a Alfredo Pang del Team Contendientes se le habría tendido “una trampa” al enviarlo a sentencia cuando debían haber ido el propio Yoisel (con quien se midió el pasado domingo) o incluso Frank de la Cruz por los azules, sin embargo el sueño terminó para Alfredo Pang, quien debió abandonar la competencia justamente en la última lucha como equipo ya antes de empezar la etapa individual.

Sobre esto los fanáticos de diferentes foros no pararon de reaccionar apoyando a Alfredo Pang y en efecto asegurando que sí le habrían “jugado sucio” al atleta azul.

“Que tristeza ver salir a Alfredo Pang. Ya decidí que la próxima temporada ya no veré eso. Miguel Ángel también debía de haber llegado a la gran final. Aunque soy team Roja pero no estoy de acuerdo con lo de Alfredo.” Dijo esta seguidora, mientras tanto esta otra indicó lo siguiente: “Fue muy injusto lo q le hicieron a Alfredo después que estuvo en todos los juegos sacando cara el y miguel angel pq no pusieron a joiset y a frank a eliminación lo hicieron mal…”

Y aunque muchos se quejaron, Alfredo Pang a su salida de la competencia se mostró muy agradecido por la experiencia y aseguró al presentador Frederik Oldenburg que se iba de Exatlon Estados Unidos muy satisfecho por su desempeño y todo lo que logró como atleta y como persona, también revelando que se iba muy tranquilo y contento y también listo para una nueva etapa en su vida en donde pondrá en práctica todo lo que aprendió en una experiencia tan memorable como esta.

Lo cierto es que ya los hombres de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos están encaminados a la gran final de la competencia, que continúa en su última semana cargada de muchísima emoción, de lunes a viernes a partir de las 7pm / 6pm centro por Telemundo, preparándonos ya para una gran final histórica en la que todo puede pasar.