Aleska Génesis se regreso a México: ¿Qué pasó?

Después de cuatro días de haber pisado Estados Unidos, Aleska Génesis, regreso a tierra mexicana. Así es, Aleska está de regreso en México después de haber viajado a Miami este fin de semana. La ex habitante de La Casa de los Famosos All-Stars fue recibida por varios periodistas en el aeropuerto de México la mañana del lunes 14 de abril.

Aleska reveló que cuando viajó de México a Miami, la detuvieron en el aeropuerto para realizarle un chequeó normal junto a otros famosos. “Ni tan siquiera me preguntaron nada por primera vez para entrar a Estados Unidos”, compartió Aleska con los medios. “Mi miedo era pasar más de seis meses fuera de Estados Unidos porque pude haber perdido mi residencia. Pero voy a pedir mi ciudadania para estar más tranquila. Ya después del miedo que pase en México. Ya con eso, ya venimos de bajada”.

Aleska está protegida

Aleska pudo salir de México después que su ex cuñado, quien la acusaba de robo, la perdonó. Pero ella dice que no sabe si la perdono de corazón pero sea como sea, ella tiene protección. “Tengo mi protección, que lo pedi ante la fiscalía. No importa si lo hizo de corazón o no. Me cuido. Pero gracias [al perdón] puedo estar libertad. Yo pretendo dejar todo atrás. Lo voy a tratar como un capítulo que me ayudo a aprender y a valorar, reactivar y fortalecer mi fe. Yo lo perdono. Para mí esto fue una lección de vida”.

¿Aleska regresa a La Casa de los Famosos?

En la entrevista que dio en el aeropuerto no reveló nada sobre su regreso a México. Pero se espera que Aleska regrese a trabajar como parte de los invitados en el set de La Casa de los Famosos All-Stars.