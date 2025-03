Aleska se mete en la cama de Luca en La Casa de los Famosos All-Stars

Aleska Génesis está dispuesta hacer lo que sea para llegar a la final de La Casa de los Famosos All-Stars. Su nueva estrategia fue dejar el Cuarto Fuego para entrar a Agua. Ahora ella está con Lupillo Rivera, Caramelo, Rey Grupero, Erubey y Luca.

En su primera noche en el Cuarto Agua, Aleska se metió en la cama de Luca. Pero antes, Aleska estaba en el baño con Julia Gama hablando sobre su decisión de cambiar de cuarto. Aleska le dice que ella está dejando su cuarto para irse donde está Lupillo, para jugar todos juntos. Julia le asegura que le entiende pero le duele que se fue del cuarto. “Si no te quisiéramos, no nos dolería”, le dice Julia a Aleska. Ellas se abrazan y Aleska llora en el hombro de Julia.

Aleska se mete en la cama de Luca

Cuando Aleska regresa al cuarto Agua, todos están durmiendo. La cama de Aleska está en medio de Lupillo y Luca. Al ver a Luca dormido, ella mira primero a Lupillo como para ver si se daría cuenta. Luego ella se le acerca a Luca muy despacio y lo abraza, en el momento que lo abraza este se despierta. Ella medio se le acuesta encima y se abrazan. Aleska le empieza a decir al oído todo lo que habló con Julia en el baño. “Julia me dijo que yo le había dolido mucho. Porque como que no me importó que le lancé lo peor. Que yo salté de aquí para allá. Sé que fue un día duro también para ti. Y han sido días duros. Pero hoy fue peor”, le cuenta Aleska a Luca, mientras suelta una carcajada media diabólica.

Aleska se mete en la cama de Luca en la madrugada. #LCDLFAllStars pic.twitter.com/eF9XvKp86M — Ricardo (@RicardoRo2020) March 7, 2025



Después se acuestan de lado en posición cucharita. Hasta que Aleska se regresa a su cama para dormir pero antes le da un beso en la mejilla. No se vio ningún beso en la boca. Luego ellos se duermen tomados de la mano.

¿Qué piensas de la forma que manipula Aleska a sus compañeros?