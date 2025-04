Aleska Génesis regresa a Estados Unidos: Ella da sus primeras declaraciones -ENTREVISTA

Aleska Génesis, la ex habitante de La Casa de los Famosos All-Stars, está de regreso a los Estados Unidos. Pero antes de pisar suelo americano, la modelo venezolana fue detenida en el aeropuerto internacional de Miami la tarde de el viernes. Ella estuvo detenida en inmigración por unas dos horas antes de dejarla ir. Su hermana Roxana la estaba esperando con ansias.

Una vez que vio a su hermana Aleska salir con sus cuatro maletas, vistiendo un suéter y pantalones verde militar y gafas, corrió a abrazarla. Las cámaras de Telemundo también la estaban esperando para obtener sus primeras declaraciones.

Lo primero que dijo Aleska al tomar el micrófono: “No puedo creer que estoy pisando Miami. Que ya estoy aquí. Siento que ha sido una travesía. fue prácticamente un mes completo que vivi mucha angustia, terror, incertidumbre, miedos y hasta depresión. Pero siento que lo que paso ayer fue un milagro”, dijo Aleska sobre el perdón que recibió de quien la estaba acusando de robo. “Gracias a Dios que ese señor recapacito y se pudieron retirar todo lo que tenía que ver con la carpeta y cerrarla definitivamente. Así que ya no hay ningún cargo. Ya puedo estar tranquila. Ya soy libre. Estoy feliz por estar acá”.

Aleska está visiblemente feliz y no dudo en gritarlo a los cuatro vientos: “Una vez mas lo aclaro !soy inocente!”.

También dejo claro que no hubo ninguna clase de negociación. “Yo no tengo que tener ninguna negociación con nadie porque yo soy inocente”, dijo Aleska. Ella se saca las gafas y dice: “Quiero que me miren a los ojos porque yo siempre he hablado con la verdad. Yo no necesito llegar ningún acuerdo con nadie. Yo estaba haciendo lo legal, cumpliendo con los requisitos en el ministerio público y presentándome cada 15 días. Hasta entregue mi pasaporte”. Y agregó: “Yo ya había hecho denuncias y protección a mi favor. Estoy súper feliz. Tengo todas las pruebas a mi favor. Soy inocente. Nunca cometí ningún delito. Es absurdo que digan que cometí un delito cuando nunca estuve en México es día. La primera vez que pise México fue meses después del supuesto robo. Jamas hubo pruebas o videos”.

Aleska habló del momento más difícil que vivió en México. “El momento mas duro fue cuando salí de La Casa de los Famosos porque para mí fue un choque estar cinco semanas encerrada sin saber nada de lo que pasaba en el mundo exterior. Al salir estaban prácticamente entregando a las autoridades. Yo tenia un amparo en mis manos y eso fue un abuso de poder. Ese momento tuve mucho miedo. Yo no soy de tener miedo pero al ver que fueron capaz de intimidar y llegar hasta ese punto de violar la ley. Sentía que me podían hacer cualquier cosa y que me podían desaparecer…vemos que hay muchas desaparecidas y todo el mundo se lava las manos. Siento que el haber entrado a la cárcel de Santa Marta fue lo mejor que me pudo haber pasado”.

Además asegura estar lista para empezar a trabajar. “Quiero volver a trabajar y hacer mi vida”, aseguró Aleska.