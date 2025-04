Aleska Génesis recibe el perdón del hombre que la acusa de robo: ¿Es inocente?

Aleska Génesis se subió al avión para regresar a Estados Unidos tras haber recibido el perdón de Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien la acusaba de haberle robado relojes de lujo.”Se está otorgando un perdón porque él sabe que soy inocente y tiene todas las de perder”, dijo Aleska al llegar a la corte en México. “Además tenemos todas la pruebas para demostrar mi inocencia”.

La mañana del 10 de abril, un mes después de haber sido detenida al salir de La Casa de los Famosos All-Stars, la modelo venezolana llego a un acuerdo con el ex de su hermana Michele.

A pesar de que Aleska recibió el perdón, no significa que es inocente.

De acuerdo con un reporte desde México por la periodista Magali Ayala, Francisco Javier presentó un documento oficial ante las autoridades mexicanas solicitando una audiencia para conceder el total y absoluto perdón a Aleska por el delito de robo. Este movimiento legal deja entrever que el caso podría ser archivado, dejando a la influencer sin cargos activos en su contra por esta acusación en particular.

Aleska expresó lo que ha estado viviendo desde que fue detenida por las autoridades mexicanas. “No ha sido fácil lo que yo he vivido, obviamente yo trato de mostrar mucha fuerza y mantener una buena cara ante el público, pero lo cierto es que todos estos días he estado llorando, he estado mal, en una depresión horrible, porque sentía que no había justicia. Pero hoy por hoy, siento que al fin voy a poder ver la luz”, puntualizó la venezolana.

La modelo también ha estado preocupada por las amenazas que recibió cuando se le otorgó su libertad con algunas restricciones, “Aleska dijo sentirse tranquila gracias a la protección que recibió de las autoridades”, informa Infobae. “Estoy más tranquila, porque por lo menos sé que la Fiscalía en este país está haciendo lo que debe hacer. La ley se está cumpliendo y ya me otorgaron medidas de protección”.

Aleska fue detenida por inmigración en el aeropuerto de Miami

Aleska fue detenida en el aeropuerto de Miami cuando intentaba entrar a Estados Unidos. La abogada Sandra Hoyos dijo que inmigración tiene la autoridad de detener a una persona que este relacionada con un crimen o cualquier problema legal en otro país, para investigar más a la persona.