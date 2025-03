Aleska Génesis dice que Telemundo la sacó de La Casa de los Famosos para ser arrestada

Este domingo 30 de marzo, Aleska Génesis asistió a Fiscalía para firmar su libertad condicional y ahí la modelo venezolana habló con los medios. “Se me fue sacada de un reality show para entregarme a las autoridades sin una orden de cateo, sin tener un amparo y privándome de mi libertad y por eso exijo que se me haga justicia y que se haga un llamado a toda la autoridad porque esto no puede ocurrir”, expresó Aleska a los medios en las escaleras de la Fiscalía en México.

Mientras en las redes algunos dicen que Telemundo no la sacó de La Casa de los Famosos All-Stars, sino fue el público que la eliminó el pasado 10 de marzo.

No Aleska, Telemundo no te sacó del reality, te sacó el PUBLICO, eres indeseable y tu ego tan enorme no te deja ver que no eres querida. #LCDLFAllStarspic.twitter.com/QqHcFxcg68 — Soy Marbe (@BellaIndirecta) March 30, 2025

Esta es la primera vez que Aleska habla con los medios directamente desde que fue arrestada saliendo de LCDLF. “Quiero agradecerles porque han estado pendientes porque me han estado apoyando. Yo vine a este país para un proyecto muy grande….se me ha privado de mi libertad”, expresó Aleska, quien está siendo acusada de robo de relojes de lujo por el ex novio de su hermana Michelle Roxana. “Exijo a las autoridades que me protejan. Hago responsable a una persona que si me pasa algo en este país, Francisco Javier Rodríguez Borgi es el responsable. Quiero confiar en las autoridades y que van hacer las cosas bien y hacer justicia”.

La semana pasada, Aleska habría sufrido un atentado mientras viajaba en su camioneta en el Estado de México

#EsNoticia 🇻🇪🇲🇽 La modelo venezolana Aleska Génesis pidió a la Fiscalía que se revise su carpeta lo antes posible "Esto es abuso de poder , esto es violencia de género y no le deseo esto a nadie", aseveró la modelo a los medios de comunicación. 📹: Cortesía.

📲Más en… pic.twitter.com/qHJYPTvsDe — EVTV (@EVTVMiami) March 31, 2025

Aleska asegura que violaron sus derechos al salir de LCDLF. “No sé si fue intimidación, no sé lo que realmente sucedió. Yo solo sé que violaron mis derechos y sufrí no solo el shock de haber salido de un sitio donde estuvo cinco semanas incomunicada sino que me entregaron sin esperar que llegaran mis abogados”, dijo Aleska. “Siempre tuve en mis manos el amparo que me protegía y que no me debía llevar presa y no fue visto o escuchado. Mi mayor temor era que me llevarán a otra cárcel que no fuera la de Santa Marta. Y que me llevarán ahí fue lo mejor que me pudo suceder. No es bonito o fácil de estar en un cárcel sin saber que pueda pasar con tu vida”.

También explicó porque no ha estados presente en las galas de LCDLF All-Stars. “Yo sé que en estos momentos yo debería estar en las galas pero por obvias razones y por mi seguridad no estoy asistiendo. También estoy tratando de resguardar por mi seguridad”, concluyó la venezolana.