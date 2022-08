¿Quién es el creador de Exatlón? Conoce a la mente maestra

Exatlón Estados Unidos es todo un éxito en Estados Unidos. Desde que el reality deportivo estrenó en Telemundo, muchos televidentes se han convertido en fieles seguidores del show. Y si estas aquí es porque quieres saber quién fue la mente maestra en crear el show más feroz del planeta.

Acun Ilicali es el creador de Exatlón. La mente maestra de este reality deportivo es un empresario de 53 años. “Es el programa de televisión más difícil que se ha hecho hasta el momento”, dijo Ilicali durante una entrevista con TV Azteca en 2017. “Exatlón es el deporte más difícil del mundo porque necesitas fuerza mental, fuerza fisica, mucha concentración y tienes que estar lejos de tu familia. Es una combinación. Tienen que tener mucha energía los participantes”.

Exatlón hizo su debut en la TV en Brasil en 2017. Tanto fue su éxito que llegó a otros países. Ahora existe Exatlón Estados Unidos, Exatlón México, Exatlón Rumania, Exatlón, Eslovenia, Exatlón Brasil, Exatlón Colombia y Exatlón Turquía.

Exatlón no nació de la noche a la mañana. El creador estuvo trabajando en este reality por durante 10 años. Así es, a Acun Ilicali le tomó diez años para darle forma a Exatlón. “Yo estado haciendo 15 años shows de televisión y siempre ha sido muy difícil”, dijo el empresario turco en 2017. “Yo tengo un canal en Turquía y está [compitiendo] con otros programas y para vencerlos tienes que usar tu cerebro para crear nuevas ideas. Por lo que Exatlón tiene 10 años de experiencia que se ha estado gestando y [que ha sido de] mucho trabajo.

Acun Ilicali tiene una gran fortuna de 100 millones de dólares

Play

Acun Ilicali, la mente maestra detrás del Exatlón | Fuera de Lugar Tuvimos la visita especial de Acun Ilicali, el creador de Exatlón, y nos contó cómo surgió la idea de traer esta gran competencia a nuestro país. Exatlón – azteca7.com/exatlon/ Lunes a jueves 7:30 pm por Azteca 7 Sábados 8:00 pm por Azteca 7 y nuestro sitio oficial 20 participantes, 2 equipos, sólo un ganador ¿Estás… 2017-12-21T22:20:41Z

Acun Ilicali tiene una fortuna de 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. El empresario creó su productora en 2004 y se convirtió en una de las más exitosas de Turquía. Ilicali amplió sus inversiones en 2013 al adquirir TV8.

Cabe mencionar que él fue reportero deportivo y comenzó su propio programa en el que viajó por todo el mundo, que se convirtió en el primero de su compañía Acun Medya. La compañía de Ilicali ha transmitido programas de televisión que incluyen las versiones turcas de The Voice, la serie Got Talent, Survivor, Deal or No Deal y Dancing with the Stars.

Acun Ilicali se ha casado 3 veces

Acun Ilicali se ha casado tres veces y tiene cuatro hijas. En 1988 se casó por primera vez cuando solo tenía 19 años. Su primera esposa se llama Seda Başbuğ. Con ella, Acun tiene una hija llamada Banu.

En 1993 se divorció de Seda. En el 2003 se casó con Zeynep Ilıcalı y con ella tiene dos hijas llamadas Leyla y Yasemin. (Arriba puedes ver a Zeynep junto a sus dos hijas). En 2010, fue el centro de atención por tener una aventura con Şeyma Subaşı. Su matrimonio con su segunda esposa terminó en el 2016. Luego, en el 2017, se casó con su entonces novia y tercera esposa, Şeyma Subaşı, y su cuarta hija, Melisa. Pero su matrimonio se terminó y se divorciaron en 2018. Abajo puedes ver a Seyma.

Acun Ilicali no terminó la universidad

Acun Ilicali abandonó la universidad de Estambul, según The Courier Daily. Él abandonó sus estudios para empezar a trabajar a una edad temprana. Desde joven tenía claro que quería tener su propia empresa. Así que abrió una pequeña tienda de ropa llamada Bagdat Caddesi. Pero no le fue bien. Ilicali se fue a la quiebra y luego se metió en el negocio de la televisión y comenzó a trabajar como reportero deportivo en TV.

En 2004, Ilicali fundó su productora, que se convirtió en la más exitosa de su país, Turquía. En 2013, amplió su negocio al adquirir TV8.