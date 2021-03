¿Quieres abdominales de acero? Frederik Oldenburg te muestra como

Entre las extensas jornadas de grabación del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, su presentador, el periodista deportivo Frederik Oldenburg, continúa manteniendo ciertas rutinas que hacía antes de irse a República Dominicana para ser la voz del exitoso show de televisión de la cadena Telemundo.

Una de ellas es la actividad física. Desde antes de ser el presentador de la quinta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Frederik Oldenburg constantemente compartía sus rutinas de ejercicio con sus muchos seguidores. Siempre se le puede ver haciendo pesas, trabajando con las ligas, y mucho más, definitivamente tanto ejercicio funciona, pues Oldenburg se mantiene en óptima forma física. Esencial para mantener la buena salud y energía, sobretodo con jornadas tan largas de trabajo.

“Trata de sacar tiempo para entrenar, es difícil por nuestros horarios y rutinas pero siempre que puedas entrena !!!” Frederik Oldenburg.

Un rostro familiar en las arenas de Exatlon Estados Unidos

Luego de la renuncia del antiguo presentador del programa de competencias, desde un principio el nombre de Frederik Oldenburg se pensó como el reemplazo ideal como rostro y voz de Exatlon Estados Unidos. A sus 36 años, Oldenburg tiene amplia experiencia como periodista deportivo dentro de la cadena Telemundo, primero para la estación local en Las Vegas, Nevada, luego para el mismo canal a nivel nacional, todas las mañanas en el antiguo programa de las mañanas “Un Nuevo Día”, llegando a cubrir en persona eventos tan importantes como la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, los Juegos Olímpicos Rio 2016, El Súper Bowl, la Copa América, Copa Confederaciones, English Premier League y The Open Championship. ¡Todo un profesional consumado en la materia!

Pero si bien en esta quinta temporada Frederik Oldenburg se estrenó como presentador, su voz ya era conocida entre los seguidores de la competencia pues fue el encargado de cubrir al entonces presentador de la cuarta temporada, Erasmo Provenza, cuando este, al igual que varios participantes, resultó contagiado con el virus de COVID-19 y debió ausentarse para recuperarse y como medida de precaución ante posibles contagios.

Calienta motores como mejor sabe

Frederik Oldenburg nunca abandona la actividad física, y siempre usa sus tiempos libres para cultivar su cuerpo, mente y espíritu, pero esta vez demostró su fuerza abdominal a través de una difícil rutina de abdominales, que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores que quedaron sorprendidos ante las destrezas del presentador, quien asegura que de esa forma “calienta motores” para presentar Exatlon Estados Unidos.

“Si puedes tomar unos minutos de tu día no lo dudes !!!”

Y vaya que Oldenburg en efecto lo hace. Tanto así que este video en particular ya cuenta con casi 3,000 likes [me gusta] y miles de comentarios que señalan con admiración la constancia del joven, incluyendo a su compañera y co presentadora en Exatlon Estados Unidos, Chelly Cantú, quien respondió con varios emojis de aplausos.

Pero por supuesto, también están las numerosas seguidoras de Frederik que admiran al presentador, por lo que mensajes como este no se hicieron esperar: “Miraloooooooo😮😮😮🙌👏”

