EXATLON 4 EEUU: Hay disputas por dos triunfos del Team Famosos ¿Hubo fraude?

Exatlon Estados Unidos se encuentra en un momento en el que cada jugada podría cambiar el destino de los equipos. Desde su nueva etapa que inició el pasado 13 de julio, los circuitos se ponen más difíciles, los retos más intrincados, y cada atleta será puesto a prueba y dará el todo por el todo para convertirse en el ganador de la competencia más feroz de la televisión hispana. Conducido por el comentarista deportivo Frederik Oldenburg, en reemplazo de Erasmo Provenza quien se recupera luego de resultar contagiado con el COVID-19, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

Hay disputas por dos triunfos del Team Famosos ¿Hubo fraude?

Se dice que uno ocurrió durante el llamado “Juego Especial” del pasado 6 de agosto del 2020, en donde se enfrentaron los dos atletas más rápidos de la jornada por equipo. Del Team Famosos fue Fernando Lozada, y del Team Contendientes Verónica Velasco.

Lozada y Velasco midieron fuerzas en un duelo uno a uno por $5,000 dólares en donde tanto Veronica como Fernando lo dieron todo, pero sólo uno se llevó el premio en efectivo y ese participante fue Fernando Lozada. Lo que ha desatado todo tipo de reacciones, pues algunos fanáticos de Exatlon Estados Unidos aseguran que Fernando ubicó el pié por encima de la línea que limita su posición.

Algunos fanáticos aseguran que Lozada se habría aventajado dando ese paso, pero otros indican que una vez se lanza la pelota, pueden moverse. “despues que la bola o la empanada este en el aire puede dar un paso alfrente no se que malo hay puede hacerlo.” dijo una fanática en Facebook. Mientras que otro especifica que son los jueces quienes deciden: “Ellos determinan las jugadas. Son los que ven en vivo y pueden revisar el vídeo para mayor seguridad. No hay por qué dudar.”

Pero esto no es todo, durante el circuito de ayer viernes, 7 de agosto, durante la lucha por el lingote de oro que ganó Nate Burkhalter, del Team Famosos, también ocurrió una situación. Seguidores dicen que el triunfo del “gringo” no fue justo pues no habría derribado completamente la botella como indican las reglas. Y como era de esperarse, tienen otra imagen para demostrarlo:

La seguidora que compartió la imagen dijo: “Que favoritismo Nate no tiro fuera por completo la botella erá para que lo repitierá el tiro. El es muy bueno todas las puntetias se le dan muy bien Mas estô no fue jústo.”

Pero otros argumentaron que el simple hecho de tumbarla de la tabla, ya le da puntos al atleta: “Nena después q se caiga de la plataforma es un punto”.

¿Qué creen ustedes?

Exatlon Estados Unidos es un programa producido por Acunmedya para Telemundo, que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de cursos de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo. La audiencia y los fanáticos de Exatlon Estados Unidos pueden mantenerse al día con las últimas noticias sobre Exatlon en AhoraMismo.com

