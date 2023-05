Zozibini Tunzi, la ex Miss Universo rapada, luce irreconocible: ¡Tiene el pelo a la cintura!

En 2009 Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica al concurso de Miss Universo, hizo historia al coronarse como la mujer más bella del planeta, ante el beneplácito de la mayoría que elogió su elección,

Y además de su innegable belleza, carisma y arrolladora personalidad de líder, lo que dejó presente en casa una de sus apariciones en público y en la gala final, donde se lució con sus respuestas atinadas, un detalle que encantó a sus fans era su estilo de cabeza rapada.

La espectacular Miss Universo se convirtió en la primera reina de belleza en ganar el máximo certamen universal sin contar con ese estilo de cabelleras voluminosas, propias de la mayoría de ganadoras, y supo impactar con su cabello rapado.

Pero para sorpresa de muchos de sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a ver a la exreina de belleza con el pelo muy corto y rapado a los lados, Zozibini decidió dar un cambio de 180 grados, y actualmente luce el cabello bastante largo, por lo que incluso muchos no le reconocieron.

La Miss Universo 2019 fue una de las invitadas de honor esta semana a la elección y coronación de la nueva Miss Filipinas Universe, junto con la actual Miss Universo, Ronnet Gabriel, y aunque lució majestuosa y muy hermosa, más de uno pensaba que se trataba de una reina nueva.

En las imágenes, que te compartimos aquí, y que fueron publicadas en la página Misosology, experta en certámenes de belleza, se aprecia a Zozibini despampanante, con su larga cabellera, ataviada en un vestido color dorado.

La propia sudafricana compartió también otras fotos en su cuenta de Instagram, con su nuevo look de cabello largo, y definitivamente parece otra mujer.

En otras imagenes recientes del Instagram de la exreina, se aprecia incluso con su cabellera tejida en largas trenzas.

Los comentarios de los fans de la bella exreina no se han hecho esperar, y las opiniones están bien divididas, pues mientras unos elogian el nuevo look de Zozibino, otroas insisten en que su cabello rapado le da un toque único.

“Te ves espectacular”, “wow, que cambio casi no la reconozco”, “absolutamente divina”, “se ve bien pero con el pelo rapado impacta más”, “la prefiero con su look autentico, así parece una reina más”, “de cualquier moda es bellísima”, fueron algunas de las reacciones de los admiradores de la ex Miss Universo.

La exreina también es recordada por haber emitido quizá la mejor respuesta de los últimos años al ser cuestionada con la pregunta final sobre lo más importante que debería enseñársele a las niñas actualmente, y ella aseguró que liderazgo.

Dinos que te parece el nuevo look de Zozibin Tunzi y cuéntanos si la prefieres de pelo largo o de estilo rapado.

Aquí puedes ver a la ex Miss Universo hablando en español y enviando un saludito a los lectores de Ahoramismo.com.