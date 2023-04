Ex Menudo alega que fue violado por el padre asesinado de los hermanos Menéndez

Un ex miembro del grupo Menudo alega que fue violado por el padre asesinado de los hermanos Menéndez. Roy Roselló, quien formó parte del grupo de 1983 a 1986, hace las acusaciones 27 años después que los hermanos Menéndez fueron declarados culpables por el asesinato de primer grado de sus padres. José Enrique Menéndez y su esposa Mary Louise “Kitty” Menéndez fueron asesinados en 1989, y sus hijos fueron condenados a cadena perpetua.

Los hermanos alegaron durante su juicio que habían sido abusados sexual, física y emocionalmente desde que eran niños pequeños y dijeron que actuaron por miedo y odio cuando mataron a tiros a sus padres en su mansión de Beverly Hills. Los abogados defensores dijeron que los hermanos temían que sus padres los mataran después de que amenazaron con exponer el presunto abuso. informa Los Angeles Times.

Peacock anunció este martes 19 de abril que estrenará un docuserie el próximo martes 2 de mayo titulada: “Mendendez + Menudo: Boys Betrayed”. Tras el anunció, el programa matutino Today, de la cadena NBC, habló del casó que acaparó titulares en la época de los 90.

Según Today, Rosselló alega en la docuserie que José Menéndez abusó de él, lo drogó y lo violó cuando el entonces adolescente actuaba con la banda de chicos puertorriqueña Menudo y José Menéndez era el director de RCA Records. “Ese es el hombre que me violó”, dice Rosselló, de 51 años, en el clip mientras señala una foto del difunto ejecutivo musical. “Ese es el pedófilo…Es hora de que el mundo sepa la verdad”. Rosello alega que fue violado cuando tenía 14 años de edad.

Aunque la revelación de Rosselló es un “rayo de esperanza” para los hermanos Menéndez, el abogado defensor penal Alan Jackson dijo a al programa de NBC que si buscarían una exoneración y libertad de los chicos, esto sería un proceso complejo que involucraría una petición y otro juicio.

“Menendez + Menudo: Boys Betrayed” comienza a transmitirse el 2 de mayo en Peacock.