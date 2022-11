Ex de Nicky Jam le hace brujería: Video Completo

Como dice el dicho, en la guerra y el amor todo se vale. En el caso de Nicky Jam, su ex -la modelo Génesis Aleska Castellano- no lo supera y recurrió a la brujería, según muestra un video que se ha vuelto viral.

El video que está dando vueltas en las redes muestra a Aleska con una mujer santera, quien a petición de ella lanza una oración especial para hacer que el raeguetonero Nick Rivera Caminero, nombre de pila del artista, no pueda iniciar una nueva relación sentimental y vuelva con ella. “Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir…Que su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, reza la mujer.

Abajo puedes ver el video donde la ex de Nicky Jam revela que el interprete que volvió a tomar al vició al alcohol, pero no sabe si está tomando por la ruptura de ellos o por sus amigos. También menciona que sus amigos le quitan dinero. Aleska también reveló que el amigo de Nicky Jam, llamado Larry, podría ser la persona que no deja que el cantante la busque. La modelo también dijo que Nicky Jam no es buena en la cama. “Yo le tuve que enseñar el sexo oral y lo que a mi me gusta”, reveló Aleska a la santera.

Aleska recibe instrucciones para hacerle un “amarre” a Nicky Jam.

“Vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza guapo”.

Modelo venezolana le hizo brujería a Nicky Jam: "que sólo se le levante el miembro conmigo" #esreviral el video que se filtró de la modelo venezolana Génesis Castellanos, quien estaba en una sesión de esoterismo mientras pedía para que su exnovio, el cantante puertorriqueño, Nicky Jam, siguiera a su lado. #nickyjam #genesiscastellanos #genesisaleska #noticias #farandula #brujeria 2022-11-07T17:38:18Z

Por su parte, Aleska respondió a los comentarios al video filtrado de la brujería: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores de eso se trata la vida. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”, escribió Aleska en sus redes.

Historia de amor de Nicky y Aleska

Nicky Jam dio a conocer su noviazgo con la modelo en septiembre de 2021, tras ser captados juntos en varias ocasiones. A partir de entonces la pareja gritaba su amor a los cuatro vientos. Pero el romance no duro.

Pero antes de que terminen su relación, durante los siete meses de noviazgo, el cantante le hizo costosos regalos a Aleska, uno de ellos fue un auto Lamborghini color rosa.

El pasado mes de abril, Nicky anunció que había regresado a la soltería. Ambos borraron sus fotos en Instagram.

Cabe mencionar que el romance entre el cantante de origen dominicano y Aleska estuvo empañado en un inicio por una ola de críticas, pues ella no era bien aceptada por sus fans. Apenas a principios de 2021, Nicky Jam había terminado su anterior relación sentimental con Cydney Moreau justo un año después de haberse comprometido en matrimonio.