¡Guerra! La ex de David Bisbal y Rosanna Zanetti encienden las redes sociales ¿Qué se dijeron?

Conversando hace tiempo con mis dos mejores amigas sobre maternidad, surgió una frase muy obvia pero que a menudo se nos olvida y es una muestra de que nos toca hacer ejercicios de reflexión, empatía y autoevaluación constante. Es increíble ver lo fácil que resulta para algunas personas criticar, cuestionar, enjuiciar o menospreciar a otras que ni conocen (sobre todo en RRSS) Creo que esto ocurre cuando estas personas intentan validar su vida, su persona y circunstancias comparándose con otras, y por supuesto comparándose con una perspectiva de superioridad y ego. Es algo que a veces me cuesta asimilar ya que soy de las piensa que si no tienes nada bonito, bueno o constructivo que decir mejor no decir nada. Vive y deja vivir! Nadie conoce las circunstancias de los demás, cada uno libra sus propias batallas y está haciendo todo lo mejor que puede con lo que tiene, así que… Como mamá: si decides tener parto natural o por cesárea, dar pecho o fórmula, cuidar a tu hijo u optar por ayuda, dejar de trabajar o seguir trabajando, familia numerosa o madre soltera… SÉ LA MADRE QUE QUIERAS SER, PERO NO LA MAMÁ QUE CRITICA A OTRA MAMÁ. Como mujer: si quieres casarte o no, tener hijos o no, si quieres maquillarte, no depilarte, operarte, sentirte cómoda en tu piel o por el contrario ser una mujer hecha a sí misma… SÉ LA MUJER QUE QUIERES SER, PERO NO LA MUJER QUE CRITICA A OTRA. Como persona: Siéntete orgulloso de lo que estás haciendo con tu vida, porque si estás poniendo tus energías sobre otros algo no estás haciendo bien… SÉ LA PERSONA QUE QUIERES SER, PERO NO SEAS LA PERSONA QUE CRITICA A OTRA PERSONA.