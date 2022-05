Doble estreno con LA CASA DE LOS FAMOSOS y HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE: ¿A qué hora empiezan?

Si bien la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, ya llegó a su esperado desenlace cargado de muchísima emoción y adrenalina, la programación de la cadena Telemundo no se detiene y es por eso que el martes 10 de mayo viene una noche repleta de drama con el doble estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos y la comedia romántica Hasta que la Plata Nos Separe, comenzando a las 7pm/6c.

La noche de doble estreno inicia con la llegada de un nuevo grupo de personalidades a La Casa de los Famosos, quienes vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento, y rodeados de cámaras y micrófonos que capturarán sus movimientos las 24 horas del día, para ofrecer a la audiencia acceso sin filtro a sus momentos más íntimos y dramáticos. Conducido por Sandarti y Jimena Gállego, el reality de dos horas contará con 17 participantes, entre ellos la controversial Niurka Marcos, la icónica animadora de TV Laura Bozzo, la popular empresaria Mayeli Alonso, el reconocido coreógrafo Toni Costa y el veterano actor Osvaldo Ríos. Los televidentes pueden presenciar las alianzas dinámicas, rivalidades y romances mientras estas personalidades compiten para llevarse a casa el gran premio en efectivo de $200.000.

La Casa de los Famosos: Los 17 inquilinos confirmados | Telemundo Entretenimiento

Drama…¡Y muchas risas!

Protagonizada por Carmen Villalobos (Café con Aroma de Mujer, Sin Senos Si Hay Paraíso) y Sebastián Martínez (Pa’ Quererte, Pálpito), Hasta que la Plata Nos Separe es una comedia romántica que relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. El reparto estelar también incluye a Gregorio Pernía (Así se Baila, Sin Senos Si Hay Paraíso) y Juliette Pardau (Falsa Identidad, La Nieta Elegida) como antagonistas, con la participación especial de los reconocidos actores mexicanos Alejandro Tommasi (Quererlo Todo, Por Amar sin Ley) y Laura Flores (Mi Familia Perfecta, Lady of Steel), junto a Stephania Duque (Final del Paraíso, La Nieta Elegida), Fabián Ríos (100 Días para Enamorarnos, Final del Paraíso), Julián Arango (Yo soy Betty, la Fea, Narcos) y Lorna Cepeda (Yo soy Betty, la Fea, Pa’ Quererte).

Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo

Así vas a poder disfrutar de La Casa de los Famosos y Hasta Que La Plata Los Separe

La audiencia podrá ver los capítulos en vivo de La Casa de los Famosos y Hasta que la Plata Nos Separe por Telemundo, o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store o en Telemundo.com. Los nuevos episodios de ambos programas también estarán disponibles el día siguiente en el servicio de streaming Peacock. Los fans pueden unirse a la conversación en Facebook, Instagram y Twitter usando #HastaQueLaPlataNosSepare o #HQLPNS.

En el caso de La Casa de los Famosos, Los televidentes también podrán visitar Telemundo.com para vivir la experiencia con acceso exclusivo 24/7, ademas de video blogs de los concursantes, confesiones sin censura y mucho más a través de las plataformas digitales de la cadena. Los fanáticos podrán unirse a la conversación a través de Instagram, Facebook, y Twitter vía @Telemundo, @TelemundoRealities, #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF.