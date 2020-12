Esposo de Selena Quintanilla: Chris Perez y sus hijos

El esposo de Selena Quintanilla, Chris Pérez, guardo luto por mucho tiempo después que la mataran a tiros. Él es una de las muchas personas que aparecen en la nueva serie de Netflix, Selena: la serie . Pero, ¿dónde está Pérez ahora? Aquí está todo lo que necesita saber sobre lo que está haciendo hoy y cómo se ve en la vida real.

Perez está dentro del mundo de la música, escribió un libro y lanzó una salsa picante

Hoy, Pérez todavía está en el negocio de la música. Después de la muerte de Selena, formó la Chris Perez Band con John Garza, Rudy Martinez, Joe Ojeda y Jesse Esquivel. La banda firmó con Hollywood Records. Su primer álbum Resurrección ganó un premio Grammy en el 2000 al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Pero la banda terminó después de su segundo álbum.

Durante un tiempo, trabajó con el hermano de Selena, A.B. Quintanilla en sus bandas, Kumbia Kings y Kumbia All Starz, luego de ser el guitarrista principal de Selena y Los Dinos, informó ABC 11. Pero luego formó una nueva banda propia llamada Chris Perez Project en 2010 con Angel Ferrer, reportó My San Antonio.

Él y su socio comercial, John Gomez, comenzaron una marca de salsa picante, informó ABC 11 .

Se casó, tiene 2 hijos y luego se divorció

Pérez encontró el amor después de Selena. Conoció a Vanessa Villanueva en 1998 y se casaron en 2001. Tuvieron dos hijos , Cassie y Noah, antes de divorciarse en 2008.

Pérez escribió en Instagram sobre su hijo Noah: “A mi hijo Noah, la persona más dulce que conozco. Gracias por dejarme ser tu papá. Cada vez que te miro, me siento honrado y asombrado por tu grandeza … recordándome de lo que se trata esta vida es tu especialidad. No sería el hombre que soy, sin un hijo como tú .. Papi te ama incondicionalmente. (NO estoy deseando que termine mi verano contigo) ”

También escribió sobre su hija, diciendo: “Ella es fuerte… musicalmente inclinada, vocalmente inclinada, toca la guitarra muy elegante (bueno, ella tenía un profesor de guitarra increíble 😉), etc, etc … pero, ¿qué hace lo que más me enorgullece es que ella es su propia persona y hace lo que quiere. Sigue persiguiendo tus sueños Cassie. Te apoyo”.

Le dijo a The Hollywood Reporter sobre Selena: “La gente necesita recordar lo que ella representaba, los valores que tenía. Si le diera algún mensaje a la generación más joven, sería: Quédese en la escuela, y todo es posible mientras trabajar para ello. Si la gente la recordara de esa manera, yo sería feliz y estoy seguro de que ella también lo sería”.

En 2012, Pérez publicó un libro llamado Para Selena, con amor . En su libro, dijo que ni siquiera pudo comer durante dos días después de la muerte de Selena, y recurrió a las drogas y el alcohol en busca de consuelo.

Perez le dijo a ‘Good Morning America’ que deseaba tener amnesia tras la muerte de Selena

Pérez habló recientemente sobre Selena, 25 años después de su muerte, en Good Morning America . Pérez dijo que cuando él y Selena se conocieron, Selena tenía a su hermano A.B. pregúntale qué pensaba de ella. Pero Pérez dijo que al principio le preocupaba que pudiera “alborotar … plumas” porque estaba cerca de todos en la banda, ABC 11 reportado . “Solo quería que todo fuera genial”, dijo.

Su relación pasó de estar en la misma banda a convertirse en amigos y luego enamorarse. Pero tuvieron que fugarse porque su padre no lo aprobó. Eventualmente se recuperó, señaló ABC 11.

Pérez escribió en su libro sobre Selena: “Me atrajo la mujer que vi en el escenario. Pero me enamoré de la verdadera Selena, la mujer que se reía histéricamente mientras montaba en speedboats, estaba decidida a ganarle a todos los chicos jugando videojuegos, y usaba jeans y zapatillas de deporte y una gorra de béisbol en el autobús “.

Pérez dijo que creía que el ascenso de Selena a la fama era inevitable. “Hay algunas cosas que podrían haberse interpuesto en su camino, pero creo que debido a quién era ella y cómo hacía las cosas y cómo se comportaba, casi siento que era inevitable para ella seguir escalando”, dijo.

Pérez dijo que de camino al hospital el día de su muerte, tenía un discurso preparado para explicarle por qué nunca debería volver a entrar en situaciones como esa sola. Descubrir que murió fue terrible, dijo.

“Ojalá tuviera amnesia ese día”, dijo. “Ojalá pudiera pasar de la noche anterior, que fue increíble, a … no saber nada”.