¿Quién es el equipo detrás de los atletas más emblemáticos de EXATLON EEUU?

La llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, es un concurso que pone en constante prueba no sólo física, sino espiritual y emocional, la fortaleza de quienes en ella participan.

Los atletas que llegan a esta competencia no sólo tienen amplias trayectorias deportivas, sino un equipo de gente que tras cámaras, se encargan de apoyarlos en toda la logística mediática y llevarlos a sus más óptimas condiciones tanto deportivas, como en cuanto a visibilidad y exposición, tan necesaria en este medio a la hora de conseguir patrocinadores que apoyen a los deportistas en sus diferentes caminos, como Luis Armando Bottini al mando del “CuaimaTeam”, artífice detrás de muchos de sus éxitos.

¿Quién es Luis Bottini?

Luis Armando Bottini es venezolano, productor, representante deportivo, fundador del sitio web cuaimateam.tv, y creativo por naturaleza, él es el hombre detrás de varios atletas que han participado en diferentes entregas Exatlon Estados Unidos, entre ellos figuran: Abe Cruz, Olimpia Villalobos, Zeus Gonzáles, Jessica Parrilla y Shaila Pérez, la querida “Maquinita” y Fernando Lozada, participando actualmente en Exatlon EEUU.

Recordemos que en esta cuarta temporada, El CuaimaTeam y Luis Bottini enviaron a varios atletas, entre ellos Fernando Lozada, quien continúa como uno de los más fuertes a la cabeza del Team Famosos, y otros nombres emblemáticos como la subcampeona de la tercera temporada, Shayla Pérez, Olympia Villalobos, Jessica Parrilla y José Carlos Herrera, quienes formaron parte del recién finalizado Torneo de Competencias, donde dieron una demostración de sus destrezas que en el caso de Shayla, apodada afectuosamente “La Maquinita”, la llevó a ganarse uno de los SUV de Exatlon Estados Unidos. Hablando de Shayla, no se pierdan este próximo programa de aventuras que se encuentra grabando con el CuaimaTeam

La Historia del CuaimaTeam

De acuerdo a su fundador, Luis Bottini, en el año 1994 estuvo recorriendo varios países de Latinoamérica por su trabajo hasta que llegó a México. Aquí no sólo estuvo trabajando muchísimo sino que tuvo problemas de salud muy duros que lo llevaron a un coma. Durante esa situación, fue curioso, pues sólo visualizaba sus ratos junto a su padre pescando, asume Luis que ese sería el recuerdo más placentero que su cerebro usó en ese momento para mantenerlo con vida.

Una vez regresó del coma y pasó por todo el proceso de recuperación a modo de recobrar todas sus funciones, se dio cuenta que el negocio de la música había cambiado definitivamente. Trató de reinventarse y tuvo la idea de crear una agencia de representación de atletas. En paralelo estuvo escribiendo diferentes programas para televisión y promocionando a deportistas con giras a medios, así fue como se montó en este camino que ha sido tan satisfactorio y lo ha llevado tan de cerca a la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos.

Hoy en día, Luis Bottini, en compañía del CuaimaTeam, se encuentra produciendo varios pilotos para televisión sobre turismo, gastronomía, y disciplinas de entrenamiento, ambientados en los espectaculares escenarios del caribe mexicano.

Pueden conocer mucho más de todo lo que viene para estos guerreros visitando el sitio web: cuaimateam.tv.