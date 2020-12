[ENTREVISTA] TINI desnuda sus facetas en el nuevo álbum “TINI TINI TINI”

Tini Stoessel, una de las estrellas argentinas más sobresalientes del panorama musical en español, estrenó el pasado jueves 3 de diciembre su muy esperado nuevo álbum “TINI TINI TINI”. La brillante producción incluye 14 irresistibles temas, dando vida a una gran variedad de estilos y dinámicos ritmos sin perder el toque personal de Tini, quien co-escribió todas las canciones con el apoyo de los reconocidos productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo – quienes fueron reconocidos con el premio a “Productor del Año” en los Latin GRAMMYs 2020-, además de colaborar en las letras con los otros artistas que forman parte del álbum en sus respectivas canciones.

El primer sencillo, Te Olvidaré, es un sentido tema, autoría de TINI, sobre una relación que acaba y todo el dolor que genera mientras la persona trata poco a poco de seguir adelante. El concepto del video fue de la propia TINI, quien quiso crear una pieza visual lo más frontal posible, que se sintiera muy cercana a la canción.

El primer sencillo, Te Olvidaré, es un sentido tema, autoría de TINI, sobre una relación que acaba y todo el dolor que genera mientras la persona trata poco a poco de seguir adelante. El concepto del video fue de la propia TINI, quien quiso crear una pieza visual lo más frontal posible, que se sintiera muy cercana a la canción.

Junto con una impresionante compilación de temas en solitario, “TINI TINI TINI” también cuenta con una serie de colaboraciones estelares que fueron lanzadas anteriormente, en las que participan algunos de los artistas más populares y con mayor audiencia en el mercado latino, incluidos su más reciente sencillo “Un Beso en Madrid” ft. Alejandro Sanz, “Ella Dice” ft. KHEA, “Recuerdo” ft. Mau y Ricky, “Oye” ft. Sebastián Yatra, “22” ft. Greeicy, “Fresa” ft. Lalo Ebratt y “Duele” ft. John C.

Además Tini continúa promoviendo su sencillo "Un Beso en Madrid", con el cual nos invita a recorrer una bella historia de un amor perdido en Madrid. La interpretación de Alejandro Sanz y Tini logra momentos conmovedores que hacen que la historia cobre vida.