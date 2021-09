[ENTREVISTA] Tefi Valenzuela sale de LA CASA DE LOS FAMOSOS: “No me tomo nada personal”

La cadena de televisión hispana Telemundo, continúa apostando al formato reality con “La Casa de los Famosos”, un divertido proyecto en el que 16 personalidades del mundo del entretenimiento están conviviendo en una lujosa casa en donde están siendo filmados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, creando alianzas y armando estrategias para ir nominando y eliminando a sus compañeros hasta que quede uno solo, este será el que se lleve el premio final, 200,000.00 dólares en efectivo.

Los nombres que se encuentran recluidos en esta casa son: la actriz de telenovelas Gaby Spanic, el cantante Pablo Montero, la actriz Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia “Celi” Lora, Uriel del Toro, Stephanie “Tefi” Valenzuela (Ya eliminada), Cristina Eustace, Roberto Romano y Alicia Machado.

Tefi Valenzuela y Daniel Vargas: Primeros nominados

La modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela y el influencer colombiano Daniel Vargas fueron las primeras estrellas en peligro de eliminación en “La Casa de los Famosos”, esto debido a que fueron nominados por el resto de los famosos que, por diferentes razones, los postularon para abandonar la casa a sólo pocos días de haber empezado el programa de televisión.

“Fue Mala Suerte” Pudimos conversar con Tefi Valenzuela

Pudimos conversar con la guapa y carismática Tefi Valenzuela, quien luego de la votación final del público, resultó eliminada de la competencia mientras que, por otro lado, Daniel continúa en la casa junto al resto de sus compañeros.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron y votaron por mí. Estoy nerviosa, estoy triste, pero por algo pasan las cosas y estoy segura que algo bueno se viene”, dijo Valenzuela a las cámaras de Telemundo entre lágrimas, luego de resultar eliminada.

Ya el día de hoy, la hermosa modelo, cantante y actriz, demostró que es una estrella no sólo por sus innegables talentos, sino por su eterna sonrisa que puede cautivar hasta al corazón más frío. Es que no hay dudas, Tefi ha superado mucho y estamos seguros que esta no será la última vez que la veremos en las pantallas, pues todavía hay mucho talento e incontables sueños por conseguir.

En nuestra conversación, Tefi fue muy clara al indicar que aprendió a no tomarse nada personal, y, con su fortaleza acostumbrada, dijo de manera contundente que las personas no son las situaciones que les pasan, sino, su capacidad de superarlas, y vaya que ella, habiendo sido víctima de violencia doméstica por parte de su entonces pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, ha superado mucho y con creces.

Tefi también nos contó a quién de la casa nominaría para salir hoy, habiendo visto todo lo que se dice a espaldas de ella. “Nominaría a Alicia, porque fue al momento que estaba nominada junto a Daniel, a decirme que quería que él se quedara, y a Anahí, porque ya hay tensión con ella y se que no la está pasando bien, pero claro, conforme vayan pasando los días, puede cambiar mi opinión, porque estoy segura que todos van a mostrar quien son realmente”.

