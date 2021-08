Drama en “La Casa de los Famosos”: ¿Dónde está Christian Estrada?

El pasado martes 24 de agosto, a las 7:00 pm / 6:00 pm Centro, la cadena de habla hispana, Telemundo, estrenó su nueva apuesta para el horario estelar luego del final de la competencia deportiva Exatlon Estados Unidos, se trata de “La Casa de los Famosos”, un reality muy al estilo de “Gran Hermano VIP” y otros proyectos que han tenido sonado éxito en Europa y Latinoamérica en donde 16 personalidades del mundo del entretenimiento, permanecerían conviviendo en una lujosa casa en donde serían filmados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el único objetivo de irse eliminando unos con otros y el último restante, recibiría un premio en efectivo de 200,000.00 dólares en efectivo.

En la premiere del día martes, pudimos ver a los presentadores Héctor Sandarti y Jimena Gallego ir presentando a cada uno de estos famosos que se “mudarían” a la casa, conversando con cada uno de ellos y conociendo sus impresiones justo antes de ingresar. Conocimos que nombres como: la actriz de telenovelas Gaby Spanic, el cantante Pablo Montero, la actriz Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Christian Estrada, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia “Celi” Lora, Uriel del Toro, Stephanie “Tefi” Valenzuela, Cristina Eustace y Roberto Romano.

El día de la premiere, mientras le daban la bienvenida a cada uno de los famosos participantes, cuando llegó el turno de Estrada, el presentador Héctor Sandarti publicó un video de Christian en el hospital conociendo a su nuevo bebé, y dijo que el joven actor habría decidido renunciar para permanecer con su familia.

Pero hoy la historia es otra, el Diario La Opinión, publicó en una nota que la entrada a Christian le habría sido negada a la casa pues, de acuerdo a la información compartida por el medio de comunicación, este habría violado las estrictas reglas de confinamiento que se le impusieron a los participantes previo al ingreso a la casa.

Según la nota, al momento que Christian fue a visitar a su pareja Ferka y su bebé recién nacido, habría roto el protocolo de estricta cuarentena, por lo que fue expulsado antes que iniciara el programa por el único motivo de evitar posibles contagios en las grabaciones de este nuevo, y muy costoso proyecto.

Gracias a las redes sociales pudimos conocer la opinión y razón de letra del propio Christian Estrada, sobre las razones por las que habría quedado fuera de la casa. El portal de espectáculos Chisme No Like, compartió de la historias que publicó Christian Estrada a través de su perfil de Instagram sobre las supuestas “verdaderas razones” por las que habría sido rechazado a último momento.

En el mensaje, Christian da a entender que no rompió ningún protocolo y que él se encontraba preparado para ingresar a la casa y que sería Telemundo quien le estaría “mintiendo” a la audiencia al decir que él renunció para acompañar a su familia.

Por otra parte, el periodista de espectáculos Alex Bashes publicó un mensaje bastante revelador en su cuenta de Twitter, arremetiendo contra Telemundo pues habrían “desechado a Christian sin razón aparente, pero mantienen al racista Roberto Romano.”

There’s always tea with this messy ass channel. So Christian Estrada claiming he DIDNT willingly leave the show, and implying foul play-he was kicked out.

But they left Racist ass Roberto Romano in there?? Telemundo get it together hunty. #LaCasaDeLosFamosos https://t.co/9b5SoI4y5x pic.twitter.com/26KHuU8o0b

