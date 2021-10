Entrevista a LA ADICTIVA: Regresan al ruedo con YA SÓLO ERES MI EX

Muchos han esperado este momento: La Adictiva, uno de los grupos más reconocidos de la música mexicana, lanza material inédito luego de su anterior sencillo “Llamada Perdida”, tema que se estrenó el pasado mes de Febrero. En esta ocasión, presentan su EP titulado “Ya solo eres mi Ex”, como celebración del mes patrio en México. El EP de 7 canciones ya está disponible en todas las plataformas de música digitales, bajo el sello y la producción de Anval Music.





Este interesante lanzamiento se lanzó simultáneamente con el tema principal y video que lleva el mismo nombre, “Ya solo eres mi Ex”, compuesto por Horacio Palencia, Nathan Rosales, Geovani Cabrera, incluyendo a un equipo de talentosos músicos.

Es una canción de desamor y superación cuando ya la relación de pareja terminó. Manteniendo en todo momento el sello indeleble de La Adictiva, ya que logra transmitir no tan solo el sentimiento sino la pasión a través de la letra. El video oficial de “Ya solo eres mi Ex”, filmado en Mazatlán (Sinaloa), aparecen los vocalistas en una hacienda interpretando el tema entre copas y amigos, en donde demuestran que han pasado la página de esa relación que tanto daño les hizo.

“Ya estábamos locos por sacar nueva música y aquí está. Primero con nuestro tema inédito, ‘Ya solo eres mi ex”, que nos encanta por la letra que aunque puede considerarse de desamor también es comenzar con más fuerza luego de una ruptura. Así debe ser. Además, lanzamos este EP con grandes clásicos mexicanos, que estamos seguros que la gente disfrutará muchísimo. De verdad que está super padre”, aseguró el vocalista de la agrupación Jerry Corrales.

Y por supuesto, aprovechando el Mes Patrio en México, el EP incluye emblemáticos temas del cancionero mexicano, tales como: “Cielito Lindo”, “México Lindo y Querido”, “El Pajarillo”, “Guadalajara”, “Mariachi Loco” y “Malagueña”. Llevando una vez más, como mejor saben hacerlo, la bandera de su país más alto que nunca.

Demostrando que lo de ellos es la música en vivo, y esa ansiada interacción con los fanáticos, tan importante para un músico, La Adictiva arrancó una gira por diferentes ciudades de México y Estados Unidos luego de más de un año alejados de los escenarios por causa de la pandemia de COVID-19.

Aquí, no han perdido tiempo en entonar esos éxitos favoritos de todos, como “Lo que nunca será”, “Escondidos”, “Durmiendo en el lugar equivocado” y su anterior sencillo “Llamada Perdida”. También están logrando algo que siempre habían querido, traer su música en vivo al prestigioso Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco (México) el próximo 6 de noviembre y al Domo Care de Monterrey el 11 de diciembre.

Una entrevista llena de alegría y sueños del futuro

En una parada dentro de su gira por Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de primera mano sobre el nuevo tema de La Adictiva, “Ya Sólo eres mi Ex”, también aprovechamos de entender más su visión sobre la música, que va rápidamente rompiendo barreras, e incluso con quien se anotarían para una colaboración. “¡Daddy Yankee, estamos disponibles!” aseguraron entre risas, extendiéndole una invitación al ídolo del regaeton.

