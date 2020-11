[ENTREVISTA] Jovanny Cadena: La música me dio una segunda oportunidad para vivir

La situación actual del mundo ha imposibilitado a la clase artística reunir a su público en un concierto en vivo, sin embargo nada detiene a la música y así lo demuestra el cantautor mexicano, Jovanny Cadena. El artista lanzó el septiembre pasado su álbum “En Vivo desde los Cabos”, bajo el sello de Show Business, con un repertorio de 10 canciones que han sido famosas en las voces de grandes artistas.

El artista del género Regional Mexicano preparó un jugoso repertorio de 10 canciones que han sido famosas en las voces de otros grandes artistas y con el álbum Jovanny quiso que sus fans sigan sintiendo esa sensación y ese sonido que solo se puede dar en las presentaciones en vivo. Cada uno de los temas que forman parte de su álbum “En Vivo desde Los Cabos” representan algo muy importante en su carrera.

Conversamos con Jovanny cuando presentó su álbum En Vivo Desde Los Cabos, y nos estuvo contando sobre la dura travesía que ha significado su vida en los últimos años, tomando en cuenta un accidente que le hizo cambiar su perspectiva con respecto a cada experiencia.

“Ahora, después de mi accidente, no puedo cantar canciones que no me lleguen al alma”, dice Jovanny.

En el marco del lanzamiento de este álbum, el artista publicó una serie de videos desde el pasado 9 de septiembre interpretando algunos de los temas que forman parte de la producción discográfica.

Comenzó con el tema “Una Copa Más”, original del grupo Regional Mexicano “Miguel y Miguel”. Sobre su interpretación de este tema, Jovanny expresa que “…esta canción forma parte de mi desarrollo como artista y siempre ha sido un clásico”. Luego, el 16 de septiembre lanzó su versión del tema “Diferentes”; mientras que el 23 de septiembre estrenó el video interpretando el tema original de Franco de Vita, “Un Buen Perdedor”. Estos videos ya cuentan con millones de vistas combinadas en YouTube.

Además de los temas mencionados anteriormente, el álbum incluye grandes clásicos de la música tales como Alma Enamorada, La más bonita de todas, La Ramera, Lo Dejaría Todo, Mi Historia Entre Tus Dedos, Tu Sonrisa y Un Idiota.

El joven cantante, compositor y guitarrista, cuyos temas han generado más de 120 millones de reproducciones en las plataformas de música digitales, ha llevado su pasión por la música desde muy corta edad, inspirado por Sergio Vega. Acompañado de su requinto, Jovanny Cadena y su estilo privado recientemente lanzó el tema “Ya no queda nada”. El video de este tema tiene más de 1.5 millones de vistas en YouTube, mientras su canal cuenta con más de 85 millones de vistas totales. No se pierdan nuestra conversación aquí:

Jovanny ahora confiesa “Ya Aprendí la Lección”

Su nuevo álbum que estrenó hoy, tiene un título que refleja el crecimiento personal de Jovanny luego de su accidente. El quinto álbum de estudio de este cantautor, refleja su innegable crecimiento en un año particularmente difícil para él y para el mundo entero.

Jovanny Cadena y su Estilo Privado – Ya No Queda Nada (Video Oficial)Jovanny Cadena y su Estilo Privado – Ya No Queda Nada (Video Oficial) #JovannyCadena #YaNoQuedaNada Suscríbete al canal dando click aquí 👉https://cutt.ly/Adq64fs Sigue a Jovanny Cadena en redes sociales: – Facebook: https://www.facebook.com/jovannycadenaysuestiloprivado/ – Instagram: https://www.instagram.com/jovannycadenaoficial/ 🎧 Escucha a Jovanny Cadena en tu plataforma digital favorita: https://onerpm.lnk.to/jovannycadena Video oficial del sencillo "Ya No Queda Nada" Dirigido… 2020-07-31T04:00:12Z

“El artista plasmó todas las experiencias vividas durante este tiempo que estuvo enfocado en su salud”, lee el comunicado de prensa, sobre el álbum que cuenta con 13 temas, donde destacan “Ya No Queda Nada”, “La Amanecida” y el tema que le da el nombre al álbum, una lección que este talentoso joven no para de aprender.