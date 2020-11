[ENTREVISTA] Las celebridades nos cuentan su experiencia en “El Domo del Dinero”

Patricia Manterola, Vanessa Villela y Tony Garza se unen a El Domo del Dinero en una nueva fase llena de sorpresas que comienza hoy lunes, 23 de noviembre a las 7pm/6c por Telemundo. Con la llegada de estas estrellas latinas, los televidentes podrán verlos competir uniéndose a los jugadores del equipo azul y naranja en una serie de episodios de pura adrenalina del programa de competencia de dos horas para toda la familia, que se transmite de lunes a jueves. Mientras que los jugadores luchan por entrar a ‘el domo del dinero’ para ganar su propio efectivo, la meta de estas tres celebridades es recaudar fondos para el St. Jude Children’s Research Hospital, cuya misión es lograr avances en las curas y medios de prevención de enfermedades catastróficas de la niñez, a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos.

Uniéndose al equipo azul está Patricia Manterola, también conocida como Patty, una estrella con gran reconocimiento internacional desde que formó parte del famoso grupo musical Garibaldi. Además de sus exitosas producciones musicales, la talentosa mexicana ha trabajado en importantes producciones de Hollywood tales como Ángeles, la versión en español de Charlie’s Angels, The City of Lost Souls y The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood, entre otras. Manterola también ha fungido como presentadora de La Voz Kids y Siempre Niños, además de participar en otras producciones de la cadena.

También integrándose al equipo azul está la reconocida actriz Vanessa Villela, quien ha logrado una sólida carrera en la actuación con exitosas participaciones en múltiples telenovelas y series televisivas. Villela ha sido parte de numerosas producciones de Telemundo, incluyendo Una Maid en Manhattan, En Otra Piel, El Chema y El Señor de los Cielos, y realizado destacadas interpretaciones de villanas en las exitosas telenovelas El Cuerpo del Deseo y Amores de Mercado, roles que le han ganado fama internacional.

El actor Tony Garza se une al equipo naranja. Con participaciones en producciones de Hollywood tales como Beauty and the Beast, This is Our Youth, A View from the Bridge y Three Sisters, Garza logró su crossover en Ride Along 2, donde alternó escenas con Kevin Hart y Ice Cube. Garza interpretó a Trino Marin, esposo de la Diva de la Banda Jenni Rivera, en la exitosa serie de Telemundo, Mariposa de Barrio. El talentoso actor mexicano también ha trabajado en teatro en la obra Quills dirigida por el ganador del Oscar, Milton Justice, donde interpretó al Marqués de Sade.

También en El Domo del Dinero, los fans pueden disfrutar de una experiencia única de realidad aumentada en exclusiva a través de la nueva aplicación ActivAR TV. Con esta innovadora plataforma, los usuarios pueden vivir toda la emoción de la competencia desde sus celulares durante las dos horas de emisión del programa.

Conducido por Zuleyka Rivera y Karim Mendiburu, El Domo del Dinero es una competencia de alta energía donde los televidentes siguen a los competidores en su incansable lucha por convertirse en campeones absolutos. En cada episodio, los participantes demuestran sus habilidades físicas a medida que se enfrentan cara a cara en mega circuitos repletos de sorprendentes giros. A medida que la audiencia vote a través de Telemundo.com para salvar a los concursantes favoritos de eliminación, los fanáticos son testigos de sus logros, derrotas, eliminaciones y extraordinarias victorias, en vía a la gran final.

La audiencia podrá disfrutar El Domo del Dinero en vivo o ponerse al día a través de la app Telemundo , disponible en Google Play Store y en Apple Store . Los televidentes también podrán visitar Telemundo.com/ElDomoDelDinero, que ofrece detalles de la competencia, contenido exclusivo, juegos interactivos, estadísticas y encuestas. Los fanáticos podrán mantenerse al día en Facebook, Instagram y Twitter, siguiendo @ElDomoDelDinero y el hashtag #ElDomoDelDinero.

Producido en su totalidad en un estudio de 15.000 pies cuadrados en Telemundo Center en Miami con la colaboración de Powwow, El Domo del Dinero es una producción original de Telemundo, que cuenta con la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, vicepresidente ejecutivo de Primetime Non-Scripted Programming de Telemundo.