[ENTREVISTA] Ally Brooke: Regresa a sus raíces con “Mi Música”

La cantante estadounidense de raíces mexicanas Ally Brooke está en su mejor momento. Hoy, la talentosa joven de 28 años, estrenó su nuevo tema “Mi Música”, un adelanto de su próximo proyecto completamente en español, en el que de acuerdo a ella misma, ha significado un regreso a lo más profundo de su esencia, no en vano el nombre.

Completamente en español es este nuevo rumbo que toma esta chica en donde se despoja de ataduras, e incluso de su apellido Brooke, sólo va por “Ally”, algo que conlleva a mayor intimidad, a más honestidad, y eso se nota en la sinceridad de cada una de sus palabras y la emoción que le imprime al proyecto.

Soy yo, es “Mi Música”

Pudimos conversar con Ally en su paso por la ciudad de Miami, en donde aprovechó para contarnos sobre este nuevo proyecto y la oportunidad de poder explorar nuevos ritmos con productores de la talla de Looney Tunes, Nice Guy, Dimelo Flow, Geofred y tantos otros en lo que ella misma califica “un nuevo comienzo y un regalo”, rodeada de gente que para ella es familia.

“Mi mundo anterior era fenomenal, pero no hay duda que trabajando estos temas me he sentido más auténtica, y sobretodo más en contacto con quien soy realmente, ha sido el trabajo de mi vida, en el que me he puesto más en contacto con esa niña que creció escuchando Selena Quintanilla, y comiendo en familia, esa pequeña chica de raíces latinas soy yo, y es la que ha salido a relucir en este momento de mi vida como artista,” nos aseguró Ally.

Precisamente es Selena Quintanilla, siendo al igual que Ally, nativa de Texas, quien la chica asegura ha sido su más grande influencia y modelo a seguir: “Por supuesto, todos mis fanáticos saben quien es mi mayor influencia musical, ¡Por supuesto que es Selena! todos somos fans de ella. Es un motor en mi vida y alguien que admiro no sólo como cantante, sino por quién fue como persona.” indicó.





Play



Ally Brooke – Mi Musica Mi Musica out now: streamlink.to/ally_mi_musica Subscribe to Ally's channel: allybrooke.lnk.to/Subscribe Follow Ally facebook.com/AllyBrookeOf… twitter.com/allybrooke instagram.com/allybrooke tiktok.com/@allybrooke soundcloud.com/allybrookeoffi… Lyrics: Como explicarte, que contigo nada me hace falta Que a pesar de la tormenta, va a escampar Si te tengo a ti no hace falta nada No se ni como pero no hace falta nada Si te… 2021-10-22T20:00:06Z

Ally: ¡Imparable!

En celebración del Mes de la Herencia Hispana, Ally presentó nueva música en español con una actuación exclusiva durante la Semana de la Música Latina Billboard en Miami, FL, junto a Rauw Alejandro y Eix. La carismática intérprete también cautivó a los televidentes cuando estrenó una interpretación especial de “Game of Love” en la transmisión de PBS de los 34th Hispanic Heritage Awards.

Después de haber acumulado más de mil millones de reproducciones en su catálogo, Ally inició su carrera en solitario en 2019 y desde ahí su crecimiento ha sido imparable, con sencillos consecutivos en el Top 40 y un impresionante currículum de colaboraciones de género que incluyen “All Night ”Junto a Afrojack, que marcó su primer número 1 como solista en US Dance Radio.

Además, Ally Brooke participó en el programa de televisión “Dancing with the stars” de la cadena ABC y se embarcó en una gira en 2020 que la llevó a varias ciudades de EE. UU., Incluido un espectáculo con entradas agotadas en el Gramercy Theatre de Nueva York. El año pasado, Ally Brooke lanzó su libro “Finding Your Harmony” y en 2021 se convirtió en la voz de uno de los personajes de la serie de dibujos animados de Nickelodeon “The Casagrandes”.

¡Vamos todos a disfrutar de “Mi Música” en todas las plataformas digitales!