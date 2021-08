Ally Brooke, ex integrante de Fifth Harmony, lanzará álbum en español: ¿Cuándo?

Ally Brooke, la ex integrante de Fifth Harmony, se prepara para lanzar su primer álbum en español. En estos momentos se encuentra grabando temas en español que incluye producciones de Luny Tunes, Dimelo Flow, Mr. NaisGai, entre otros reconocidos productores latinos. Pero prepárate que Brooke ya está calentando motores para presentar su nueva música en un evento exclusivo organizado por Duars Entertainment la semana del 20 de septiembre en Miami, FL, cuyo elenco incluye a Rauw Alejandro, Eix y Farruko. “En Duars Entertainment somos muy cautelosos y celosos con el escogido de nuestros talentos. Estamos muy contentos con la llegada de Ally Brooke a nuestra disquera, porque esta chica reúne muchas cualidades impresionantes. No todos los días encontramos a un artista que pueda interpretar en más de un idioma sin problema, que compone su propia música, que baila y tiene una presencia intachable. Enhorabuena por nosotros, bienvenida Ally a la familia de Duars”, expresó Eric Duars, CEO de Duars Entertainment.

Ally Brooke es amiga de la hermana de Selena Quintanilla

Resulta que la ex integrante del grupo Fifth Harmony es amiga de Suzette Quintanilla, la hermana de Selena Quintanilla, y ella la recomendó un abogado para que la ayude en un caso legal, pero el destino tenía otro plan. Simran A. Singh, CEO de AMSI Entertainment quien conoció a Ally Brooke a través de Suzette Quintanilla contó que “aunque inicialmente me reuní con Ally para explorar cómo podría ayudarla como abogado, el espíritu de Ally y el talento que Dios le dio me conmovieron tanto que tuve que desempeñar un papel más importante en su carrera. Me vi obligado a asegurarme de que estuviera preparada para un gran éxito. Como si estuviera predestinado, Ally se unió a mi disquera, AMSI Entertainment, para colaborar en este próximo capítulo de su vida. No tengo ninguna duda de que con el apoyo de nuestro otro socio, Duars Entertainment, muy pronto Ally estará entre las artistas femeninas más importantes del mundo”.

Cabe mencionar que el pasado mes de mayo, Brooke hizo fuertes declaraciones en su podcast The Ally Brooke Show, ella reveló que sufrió “abuso mental y verbal” mientras estaba en Fifth Harmony.

Ally Brooke prepara disco en español

Ally Brooke, comienza una nueva etapa en su carrera y lo hace en grande junto a dos importantes sellos discográficos de la industria musical, Duars Entertainment y AMSI Entertainment. Este acuerdo, sin lugar a dudas, llevará la carrera de Ally a un nivel superior, ya que entrará a nuevos mercados a través de música refrescante y diferente a lo que estaba haciendo. Cabe destacar que la ex-integrante de la agrupación Fifth Harmony es la primera artista femenina firmada tanto por Duars Entertainment como por AMSI Entertainment.

Con más de mil millones de reproducciones entre sus canciones, la cantante y compositora estadounidense multi-platino, Ally Brooke, arrancó su carrera como solista en 2019 logrando posicionar varios de sus sencillos en el Top 40 de las listas de popularidad. Además, con un historial impresionante de colaboraciones de distintos géneros que incluye el tema “All Night” junto a Afrojack marcando su primer #1 en la radio en Estados Unidos como solista. Ally Brooke también participó en el programa de ABC “Dancing with the stars” y se embarcó en una gira en 2020 que la llevó, entre otras ciudades, a un espectáculo todo vendido en el Teatro Gramercy de la ciudad de Nueva York. El año pasado, Ally Brooke lanzó su libro “Finding Your Harmony” y, actualmente, le da voz a uno de los personajes en el programa de dibujos animados de Nickelodeon “The Casagrandes”.

Ally Brooke Hernandez es de ascendencia mexicana





Play



Fifth Harmony's Ally Brooke & The Real's Adrienne Bailon Perform Selena's Como La Flor LIVE! The best Cinco De Mayo party!! It was Selena themed and there was karaoke!!! Such a blast! Check out this awesome performance of "Como La Flor" by Fifth Harmony's Ally Brooke and The Real's Adrienne Bailon! Watch! Enjoy! Share! And follow me on Insta and get a personalized video from me on Cameo! Links below!… 2018-05-06T06:34:02Z

Ally Brooke Hernandez nació el 7 de julio de 1993 en San Antonio, Texas. Sus padres – Patricia Anna y Jerry Mesquite Hernandez, son mexicanos. Además tiene un hermano llamado Brandon. Desde pequeña Brooke ha demostrado su talento en la música y su gran influencia es la legendaria cantante Selena Quintanilla. Desde los 9 años Brooke ha cantado y se ha presentado en eventos del colegio, eventos caritativos y de deportes. Arriba puedes ver a Ally Brooke junto a Adrienne Bailon cantando el tema “Como la Flor” de Selena.