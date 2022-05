[ENTREVISTA] Alejandro Nones sobre temporada final de ‘Quién Mató a Sara’: “Estoy muy agradecido”

Si pudiéramos hacer una cronología de la carrera de un artista como Alejandro Nones, para el que la actuación es su primer amor, es seguro decir que cada movimiento profesional que hizo hasta el año pasado lo llevó a un proyecto como ‘Quién Mató a Sara’, la serie de la plataforma streaming Netflix que se convirtió en un parteaguas de las producciones hispanohablantes, y puso a su personaje “Rodolfo Lazcano” en primer plano a nivel global.

‘…Sara’, un electrizante thriller de misterio y drama dirigido por David “Leche” Ruiz y Mauricio Lule, escrito por José Ignacio Valenzuela y producido por Juan Uruchurtu para Perro Azul, es la primera serie latinoamericana de Netflix que ha sido doblada en 8 idiomas: portugués, inglés, italiano, francés, alemán, turco, polaco e hindi.

Con un elenco estelar, que además de Alejandro Nones cuenta con Manolo Cardona (Alex), Jean Reno (Reinaldo), Ximena Lamadrid (Sara), Carolina Miranda (Elisa), Eugenio Siller (José María), Ginés García Millán (César), Claudia Ramírez (Mariana), Rebecca Jones (Frida), Matías Novoa (Nicandro), Litzy Domínguez (Marifer), Gabriela De La Garza (Daniela), Leo Deluglio (Alex joven), Polo Morín (José María joven), Ela Velden (Marifer joven), Andrés Baida (Rodolfo joven), Lumi Cavazos (Tonya) y Martín Saracho (Nicandro joven), se ubicó en el Top 10 de 87 países, incluidos Alemania, Israel, Brasil y Francia durante sus dos primeras temporadas, éxito que se espera repita nuevamente en la tercera entrega que se estrena el próximo 18 de mayo.

Para el ‘morning show’ La Buena Onda, del canal de televisión TVV Network, Alejandro Nones conversó sobre la mezcla de sentimientos que le genera la despedida de un personaje como ‘Rodolfo Lazcano’, un hombre lleno de sombras y demonios que supo encarnar a la perfección. “Me despido de este proyecto sumamente emocionado, con muchísimo respeto, porque lo que me ha dado ha sido tanto que yo lo único que puedo es darle las gracias a la vida y a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera ahí.” Aseguró.

“Yo tenía otro proyecto para elegir”

Nones es muy consciente de que su participación en la serie Quien Mató a Sara estaba destinada a tener éxito. “Yo me suponía que iba a estar en otro proyecto, pero todo se dio. Me fui de viaje y una vez que decidí pasaron tres semanas de silencio en las que llegué a pensar que incluso no había quedado porque así es esta carrera, a veces las cosas cambian, pero en este caso no fue así y el resto ya todos lo conocen”, reveló el artista.

La camaradería y humildad son elementos esenciales en la tarjeta de presentación de este actor venezolano, quien se ha forjado una carrera internacional a punta de esfuerzos. Primero como actor secundario de telenovelas en México, a donde llegó sin conocer prácticamente a nadie.

Esa humildad, por supuesto, juega a su favor a la hora de saborear sus logros, “No voy a mentir, nunca imaginé la magnitud de esta serie, pero siempre supe que iba a significar mucho en mi carrera”, ¡Y vaya que lo ha hecho! Con Lazcano, Nones se consolida como uno de los primeros actores del mundo latino del entretenimiento. Es más, como uno de los primeros actores… y punto, capaz de hacer personajes malignos como Jimmy en “Amar a muerte”, tiernos y aguerridos como Nazario en “Malverde, el Santo Patrón” (que se estrena en Netflix en agosto) y atormentados como Rodolfo Lazcano, aunque quizá los atormentados somos nosotros, porque no quiso dar ni una pista sobre quién mató a Sara… para eso hay que esperar al 18 de mayo, cuando la última temporada se estrena en Netflix.

Mientras tanto no se pierdan la entrevista completa de Alejandro para La Buena Onda, quizás aquí se le escape alguna pista…