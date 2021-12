¿Cómo ver el encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center 2021?

No es la temporada navideña hasta que el gigantesco árbol del Rockefeller Center se ilumina con alegría festiva. La extravagancia de Navidad 2021 en el Rockefeller Center se transmite el miércoles 1 de diciembre a las 8:00 p.m. ET / PT en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo del especial del encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el especial 2021 Rockefeller Tree Lighting en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC y puede obtener su primer mes por solo $10:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el especial 2021 Rockefeller Tree Lighting en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto de su “vencimiento hoy” será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el especial 2021 Rockefeller Tree Lighting en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el especial 2021 Rockefeller Tree Lighting en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series. X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca bajo demanda (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado” que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

La 89a iluminación del árbol de Rockefeller se lleva a cabo el miércoles 1 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. a las 10:00 p.m. horarios del este y del Pacífico en NBC. El árbol de 2021 es un abeto de Noruega de 79 pies de alto y 46 pies de ancho de Elkton, MD, según el comunicado de prensa de NBC.

“El árbol pesa aproximadamente 12 toneladas, estará adornado con más de 50.000 luces LED multicolores de bajo consumo y coronado con una estrella Swarovski deslumbrante”, dice el comunicado.

Los artistas intérpretes o ejecutantes de las festividades de dos horas incluyen a Alessia Cara, Harry Connick Jr., Mickey Guyton, Norah Jones, Brad Paisley, Rob Thomas, Carrie Underwood y más. Paisley y Thomas realizarán un dueto especial juntos, además de que las Radio City Rockettes estarán disponibles para divertirse a pasos agigantados.

Los presentadores de “Today” de NBC Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker y Craig Melvin son los presentadores de la transmisión. Además, Mario López de “Access Hollywood” presentará un especial previo al espectáculo que comienza a las 7:00 p.m. Este y Pacífico.

“Después de un año en el que no pudimos que la gente se uniera a nosotros en persona, esta ceremonia de encendido del árbol será increíblemente monumental para aquellos que puedan asistir y los millones de personas que la vean en todo el país”, dijo Doug Vaughan, Vicepresidente Ejecutivo, Programas Especiales, NBCU Television y Streaming en un comunicado. “Es verdaderamente un evento que continúa inspirando y una manera maravillosa de comenzar la temporada navideña”.

Además de la iluminación de árboles de Rockefeller, NBC también se ha asociado una vez más con Arbor Day Foundation para plantar árboles en todo Estados Unidos. Es el decimotercer año de esta tradición y en 2021 plantarán 25.000 árboles “en zonas que han sido afectadas por incendios forestales, huracanes y otros desastres naturales. La Arbor Day Foundation es la organización sin fines de lucro más grande dedicada a plantar árboles, habiendo ayudado a plantar más de 400 millones de árboles desde que fue fundada hace casi 50 años”.

Durante la transmisión, los espectadores también tendrán la oportunidad de donar a la organización Red Nose Day. El dinero recaudado durante la iluminación del árbol “brindará un apoyo fundamental a los niños más afectados por la crisis y a los socios sin fines de lucro que los atienden, incluidos Feeding America, Save the Children, Boys & Girls Clubs of America, Children’s Health Fund, Covenant House y más”, según el comunicado de prensa de NBC.

Y después de que el árbol abandone el Rockefeller Center cuando terminen las vacaciones, se triturará para convertirlo en madera y se donará a Habitat for Humanity para construir hogares para las personas necesitadas.

Toda la celebración comienza con el pre-show el miércoles 1 de diciembre a las 7:00 p.m., seguido del encendido del árbol a las 8:00 p.m. Horarios del este y del Pacífico en NBC.

