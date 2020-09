Emmys 2020: Cómo ver el LIVESTREAM gratis

Los Premios Primetime Emmy 2020 se verán un poco diferentes este año debido a la pandemia de COVID-19. La ceremonia será transmitida en vivo este domingo 20 de septiembre a las 8 pm ET/PT por la cadena ABC.

Si no tiene cable, aquí le mostramos cómo ver los Emmy 2020 en línea de forma gratuita:

AhoraMismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

FuboTV – Prueba gratuita

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los Emmy 2020 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede ver en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de espacio DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 60 canales de televisión. en Vidgo , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Vidgo – Prueba gratuita

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver los Emmy 2020 en vivo en la aplicación Vidgo , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone , Teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través de Vidgo.com .

Hulu con Live TV h2 >

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 60 canales de TV en Hulu con Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV – Prueba gratuita

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver los Emmy 2020 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través de Hulu.com a >.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca bajo demanda (que tiene casi todos los programas disponibles para el día siguiente) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube.

Primetime Emmy Awards 2020

What to look out for in the 2020 EmmysWill Ganss breaks down the stay-at-home fashion and the new diverse class of the Emmy’s, the first major award show since the pandemic. 2020-09-18T15:42:01Z

Este año, los premios Emmy 2020 se publicarán en línea, con un centro de medios virtual donde los miembros de la prensa pueden conectarse con los ganadores en tiempo real para realizar las entrevistas que normalmente harían en una sala de prensa detrás del escenario.

La noche más importante de la televisión cuenta con las apariciones de Anthony Anderson, America Ferrera, Issa Rae, Gabrielle Union, J.J. Watt, Lena Waithe, Oprah Winfrey, Jason Bateman, Sterling K. Brown, Laverne Cox, Count Von Count, Morgan Freeman, Ilana Glazer, Abbi Jacobson, Lin-Manuel Miranda, D-Nice, Randall Park, RuPaul, Patrick Stewart y Jason Sudeikis. SU. También está programado para una actuación musical especial y Jimmy Kimmel será el anfitrión de la velada.

El canal de transmisión ABCNews Live también tendrá un pre-show virtual llamado “Countdown to the Emmys”. Este especial en vivo de 90 minutos es presentado por las copresentadoras de fin de semana de Good Morning Ameica Eva Pilgram y Whit Johnson y la corresponsal de ABC News, Janai Norman. El especial contará con entrevistas en vivo con los nominados; exhibir el grupo de nominados más diverso de la historia; predecir quién ganará y quién podría sorprender durante la ceremonia; destacar el año sin precedentes para la producción televisiva; y volver a visitar algunas de las mejores modas para adornar las alfombras rojas de los Emmy del pasado, junto con un vistazo a la “costura de sofá” de este año.

Jimmy Kimmel Took His Family on an RV Road TripJimmy Kimmel talks about buying an RV going on a family road trip over his summer vacation. Subscribe: https://bit.ly/2HFUeAK Website: https://kellyandryan.com/ Facebook: https://www.facebook.com/LiveKellyandRyan/ Instagram: https://www.instagram.com/livekellyandryan/ Twitter: https://twitter.com/LiveKellyRyan 2020-09-15T16:48:45Z

Pilgrim, Norman y Johnson estarán acompañados por el corresponsal de ABC News, Chris Connelly, y la reportera senior de entretenimiento The Undefeated de ESPN, Kelley Carter, en vivo desde las afueras del Staples Center en Los Ángeles.

Sin duda, será un tipo diferente de entrega de premios. Como explicó Kimmel en una entrevista con Entertainment Weekly , “El hecho es que es más divertido hacer bromas frente a una audiencia. No hay duda al respecto. Pero solo estamos tratando de ser lo lo más creativo posible dadas las limitaciones y hay muchas áreas con las que puedes divertirte. Porque todo el mundo sabe cómo va una entrega de premios, pero nadie sabe realmente cómo va desde un montón de casas. Así que, vamos a jugar con las convenciones que solemos ver en los Emmy y todos estos otros programas de premios y adaptarlos. Es casi como una versión casera de un programa de televisión querido. Es como jugar a Wheel of Fortune en tu casa “.

Los Premios Primetime Emmy 2020 se transmiten en vivo este domingo 20 de septiembre a las 8 p.m. ET/PT en ABC.