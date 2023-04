Elvis Crespo reacciona al parecido que tiene con Rosalia

La periodista Astrid Rivera entrevistó a Elvis Crespo para Despierta América, y aprovechó para preguntarle sobre el parecido que tiene con la cantante española Rosalía. Ella empieza la pregunta con la jocosa historia de una pequeña que confundió al interprete con Rosalía. ¿Qué fue lo primera que pensaste cuando una niña te confunde con Rosalía. “Me siento hermoso cuando me comparan con Rosalía”, contestó Elvis Crespo muy sonriente. “Oye guapisíma esa niña. Me parece muy simpático y me lo disfrutó. Cuando Rosalía y yo cantemos en un escenario nos vamos hacer virales”.

Astriz luego le pregunta: “¿puedo decir como si fueran padre e hija?”. “No, no, no mi hermanita y yo”, dijo Elvis Crespo rápidamente.

La confusión entre Elvis Crespo y Rosalía empezó cuando un usuario de TikTok subió un video de 17 segundos, grabado en un restaurante, se ve a una niña sentada en una mesa mientras en la pared del local se proyecta un video del artista Elvis Crespo. La pequeña, al ver la imagen en pantalla, pregunta “¿Esa es la Rosalía?” causando la risa de su papá y de los usuarios de las redes sociales.

La cantante española Rosalía fue confundida en 2022 con Elvis Crespo, durante su llegada a Monterrey, México.



No entiendo a la gente que critica a @rosalia porque canta una canción que trae merengue (DESPECHÁ). Es evidente que está haciendo un homenaje a su familiar "El ídolo de ídolos del merengue", Don Elvis Crespo. pic.twitter.com/rakxNCZZie — Manu Ríos (@JosManu31) August 19, 2022

Elvis Crespo ya había reaccionado antes a través de sus redes sociales. Ya que a él le han dicho ya en varias oportunidades que se parece a la cantante española, por lo que el artista subió un Tik Tok uniendo su cara con Rosalía dejando ver las similitudes y dijo en tono jocoso “COMUNICADO OFICIAL: La @rosalia.vt no es mi hija”.

La reacción de la gente no se hizo esperar, la cantante Olga Tañón y la ex Miss Universo Alicia Machado comentaron con emojis de risa. Entre los comentarios de los usuarios estaban: “Si viste tu hija grande, son idénticos”, “Si tu lo dices”, “Genial”, “Lo que se ve no se pregunta”.