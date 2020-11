Murió actriz de Titanic y Regreso al futuro: ¿Cómo murió Elsa Raven?

Elsa Raven, actriz que quizás fue mejor conocida por sus apariciones en Titanic y Regreso al futuro, murió el 3 de noviembre en su casa en Los Ángeles, según lo confirmó su agente a Deadline. La actriz, cuya causa de muerte aún no se ha revelado públicamente, tenía 91 años.

Aunque Raven tuvo numerosos papeles en televisión y el cine, fue mejor conocida por su pequeño papel en la película clásica Regreso al futuro, en la que interpretó a la dama de las escenas de “Salvar la torre del reloj” que recolecta donaciones para preservar el reloj de la ciudad.

También apareció durante dos años en la comedia de situación Amen, entre 1988 y 1990, y en Wiseguy, entre 1987 y 1990, según señala su perfil de IMDB.

En la película Titanic, la actriz apareció como Ida Straus, la esposa de Isidor Straus interpretado por Lew Palter. Aunque la mayoría de las escenas de Raven fueron eliminadas de la película final, apareció en el video musical de Celine Dion para “My Heart Will Go On” como la mujer de la pareja que yacía en su camarote mientras se inundaba (vea arriba el clip del momento en la película).

A Raven le sobreviven sus 15 sobrinas y sobrinos, según Deadline.

Raven nació bajo el nombre de Elsa Rabinowitz el 21 de septiembre de 1929 en Charleston, Carolina del Sur. Fue la cuarta hija de Louis y Rosalie Rabinowitz, según informó Deadline, y comenzó a actuar en el escenario en la ciudad de Nueva York.

Su primer papel cinematográfico fue en The Honeymoon Killers, en 1970, donde interpretó a la matrona. Raven apareció en numerosas películas como actriz de personajes, incluida la inmobiliaria, en The Amityville Horror, la casera, en In the Line of Fire y fue Gertrude Stein en The Moderns, como señala IMDB. Su última aparición en pantalla se produjo en 2011 cuando apareció como la Señora Harrison, en Answers to Nothing.

También tuvo muchos papeles pequeños en televisión en programas bien conocidos. Fue “mamá” en el episodio de 1994 de Seinfeld “The Mom and Pop Store”. Apareció en un episodio de The Fresh Prince of Bel-Air, en 1992 y en The A-Team a principios de la década de 1980. Raven también tuvo un papel recurrente en Days of Our Lives, entre 1994 y 1999, según muestra su perfil de IMDB.

Raven también fue miembro con derecho a voto de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, según Deadline.

Habló sobre sus recuerdos de trabajar en “Regreso al futuro” en 2015 y lo asombrada que estaba por el impacto duradero de la película en los fans.

En 2015, Raven habló con Uproxx sobre su experiencia al filmar Regreso al futuro y trabajar con Michael J. Fox.

“Estaba en mi auto, lista para partir, cuando Michael J. Fox se acercó corriendo al auto, metió la cabeza en el auto y dijo: “Solo quería despedirme y qué placer fue trabajar contigo”. Y dije: ‘¡Gracias! ¡Volverás a tener ese placer porque tengo que volver el lunes para hacer tomas inversas!”. Que él viniera corriendo al estacionamiento para agarrarme antes de que me fuera… me puse muy contenta y conmovida por eso”.

La actriz también dijo que se sorprendió cuando vio que los fanáticos pagaban por los autógrafos de los miembros del elenco en las ferias, pero dijo que nunca cobró por su autógrafo. Sin embargo, Raven dijo que pondría un contenedor de donaciones como el famoso de la película y que si la gente contribuía, el dinero iría a la caridad de Fox.

Los fans de la actriz publicaron tributos hacia Raven en las redes sociales y recordaron sus muchas apariciones icónicas que interpretó durante su carrera.

Una persona escribió: “¡SALVA LA TORRE DEL RELOJ! Los fanáticos de @BacktotheFuture lamentan el fallecimiento de la actriz Elsa Raven. Pequeño papel, gran impacto. Sin ella, Marty se habría quedado estancado en 1955″.

El crítico de cine Rhett Bartlett escribió: “RIP Elsa Raven, 91. Un pequeño papel memorable como recaudadora de fondos de ‘Salvar la torre del reloj’en BACK TO THE FUTURE. Se vende casa en THE AMITYVILLE HORROR. Y muy brevemente aparece en una toma memorable en TITANIC.

Otra persona publicó: “Adolorido: Es muy triste escuchar sobre el fallecimiento de la actriz de @BacktotheFuture, Elsa Raven, también conocida como The Clock Tower Lady. Tuve la suerte de haberla conocido en diciembre pasado en la Gala del Museo de Hollywood. Ella se rió cuando le pregunté si podía pedirle prestada una moneda de 25 centavos #BTTF #SaveTheClockTower”.



