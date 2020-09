Ellen DeGeneres pidió disculpas en su regreso a la TV

Hoy se estrenó oficialmente la temporada número 18 del famoso programa de Ellen DeGeneres ‘The Ellen Show’, aunque sin público, pero sin con Tiffany Haddish como la primera invitada de la temporada, la presentadora dio inicio a una etapa más de su programa, luego de la polémica que la sucumbió a ella y su icónico show hace meses atrás. Ellen comenzó este con un discurso de casi 7 minutos en donde rompió el silencio sobre la polémica, asumiendo en su totalidad la responsabilidad respecto a esta.

Tras meses de polémica, Ellen regresó con toda la actitud para ponerle frente a los problemas. La presentadora se refirió sobre las denuncias de acoso laboral, mal ambiente y maltrato laboral detrás de escena se su exitoso show. La conductora de 62 años, ingresó al set de grabación para pedir disculpas. Su grupo de trabajo y su pareja sentimental, Portia de Rossi, la acompañaran detrás de cámaras, en un set completamente vacío debido a las circunstancias a causa del Covid-19.

En sus palabras DeGeneres se disculpó por cosas que ‘nunca debieron ocurrir’.

“Si estás viendo esto porque te gusto, gracias, y si lo haces porque no te caigo bien, ¡bienvenido!” así comenzaba su monólogo

“Como ya lo saben, ha habido alegaciones de que en nuestro programa hay un ambiente de trabajo tóxico y por ello se ha producido una investigación. He aprendido que han pasado cosas aquí que nunca debieron haber pasado y me lo tomo muy en serio, lo siento mucho por todas las personas que tuvieron que sufrirlo. Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y entiendo que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa. Este es el show de Ellen DeGeneres y yo soy Ellen DeGeneres”, aseguró la presentadora por medio de un video publicado en sus redes sociales titulado “Hoy comienza un nuevo capítulo”.

#Ellen addressed allegations of a toxic workplace at The Ellen DeGeneres Show during a seven-minute monologue. DETAILS: https://t.co/AVH4aZlX3b pic.twitter.com/7HKeo6NR1k — etalk (@etalkCTV) September 21, 2020

Toda la polémica inició en el mes de julio, cuando el equipo de trabajadores de su programa transmitido por NBC, manifestó que trabajaban en un ambiente laboral ‘tóxico’ en medio de actos racistas, sexuales, discusiones y abusos. A raíz de estas declaraciones que salieron a la luz pública, Warner Bros inició una serie de investigaciones donde tres de sus productores fueron despedidos.

Ellen quien lleva 17 años a cargo de este programa de entrevistas aseguró también que “hemos hablado durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro ambiente de trabajo y lo que queremos para el futuro y hemos hecho los cambios necesarios. Soy la misma persona que ven en televisión. A veces estoy triste, enojada, ansiosa, frustrada, impaciente, y estoy trabajando en todo ello. Esta soy yo y mi intención es ser mejor persona y si alguna vez le he fallado a alguien o herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, dijo DeGeneres.

Today we’re starting a new chapter. pic.twitter.com/PvpZXnXLv5 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 21, 2020

Por último, la ganadora de 33 premios Emmy, aseguró que su intención es que sus 270 empleados quienes hacen realidad el show de entrevistas sean felices y se sientan orgullosos de formar parte del programa. Ellen, habría tenido bastantes reuniones virtuales con su equipo de trabajo, para que todos se sintieran escuchados y valorados.

Próximos invitados

Ellen tendrá como invitados durante su semana de estreno a Kerry Washington, Alec Baldwin, Kris Jenner y las estrellas de K-pop SuperM. Además, dentro de la lista de participantes figuran personalidades como Adam Sandler, Orlando Bloom, Kristen Bell entre otros.