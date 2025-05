Eiza González está enamorada: ¿Quién es él?

Eiza González acaba de confirmar que está enamorada de un hombre alto, con cabello negro y muy apuesto. Resulta que el galán que ha logrado conquistar el corazón de la actriz mexicana es un tenista llamado Grigor Dimitrov.

La actriz de Ash y Baby Driver compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde presume con sus 8 millones de seguidores que está enamorada. Ella decidió gritarlo a los cuatro vientos el día de cumpleaños de su amado. “Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. @grigordimitrov, eres único. Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no creía posible”, escribió Eiza al inicio de su felicitación de cumpleaños. “Para el hombre más amable, considerado y cariñoso. Admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más. Te quiero, G. ❤️”, dice el resto del mensaje que Eiza le dedicó.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Grigor Dimitrov, de 34 años, es un tenista profesional búlgaro. Ha llegado a ser el número 3 del mundo en individuales según la ATP, lo que lo convierte en el búlgaro mejor clasificado de la historia. Dimitrov alcanzó el ranking tras ganar el título más importante de su carrera en las Finales ATP de final de temporada en noviembre de 2017. Ha ganado nueve títulos individuales del ATP Tour.

Grigor Dimitrov es el ex novio de la famosa tenista rusa Maria Sharapova

Dimitrov comenzó a salir con Maria Sharapova a finales de 2012. Él y Sharapova confirmaron su relación tras el Abierto de Madrid de 2013, donde el búlgaro logró su primera victoria contra un número uno del mundo, venciendo a Novak Djokovic. Sharapova y Dimitrov se separaron en julio de 2015. A finales de 2015, comenzó a salir discretamente con la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, vocalista principal de The Pussycat Dolls. Su relación terminó en 2019. Desde entonces, ha mantenido relaciones con la empresaria Lolita Osmanova, presidenta de la revista Luxury International, así como con la actriz rumana Mădălina Ghenea.

Aparte de hablar búlgaro, Dimitrov habla inglés y afirma que sus principales intereses son los deportes, los coches, la informática y los relojes. Al principio de su carrera, recibió el apodo de “Baby Fed” por su estilo de juego y su talento en la cancha, similar al de Roger Federer.

Los rumores del romance con Eiza González empezaron el 30 de abril

Eiza González confirma su romance con Grigor Dimitrov, semanas después de que ambos fueran vistos recorriendo las calles de Madrid tras la eliminación del tenista del Masters de Madrid.

Las fotos fueron tomadas el 30 de abril y en ellas se les ve tomados de la mano y caminando por la capital española luciendo una chaqueta muy similar. También se la vio a ella en uno de los juegos de tenis apoyando a Dimitrov.

Grigor Dimitrov with Eva Longoria and Eiza González after his win in Madrid👀😍🔥 pic.twitter.com/VD8iHVUnlJ — Lina Shokh (@LinaShokh) April 26, 2025

En un video que circula en las redes se ve a Dimitrov acercándose a las gradas a saludar a Eva Longoria, su esposo José “Pepé” Bastón y a Eiza González, y ella le da un beso en la mejilla y le dice: “Eso estuvo increíble bebé, increíble”.