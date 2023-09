Seguridad baja a Edwin Luna del escenario -VIDEO

Se ha vuelto viral el momento que el cantante Edwin Luna fue bajado del escenario por un de seguridad del lugar. Resulta que Edwin Luna y La Trakalosa se encontraba en Everett, Washington como parte de su gira. Luna se encontraba cantando su cuarta canción cuando de momento viene un seguridad encapuchado y se lo lleva. Sin entender lo que pasaba, Edwin siguió las indicaciones del sheriff. También evacuaron a la banda y su staff.

Tras no poder despedirse de su público, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales. “Les pido una disculpa. Muchas gracias a toda la gente de Everett, en realidad no se bien qué pasó pero llegó el Sheriff y me abrazó para sacarme corriendo del escenario. Más tarde les comento qué pasó”, compartió Luna con sus seguidores.

Edwin Luna explica lo que pasó

El cantante luego compartió con sus seguidores la información sobre lo que había sucedido. “Bueno a resumidas cuentas me acaban de explicar que en algún momento entraron personas armadas y por seguridad de todos se tuvo que cancelar de inmediato el evento. Gracias a Dios tanto yo, como cada uno de los músicos estamos bien. Gracias a Dios tanto yo, como cada uno de los músicos estamos bien”.

Según el cantante le contaron que unas personas armadas se encontraban en la área vip del lugar, el cual se encontraba cerca del escenario.

“Queridos fans. Ayer estuve en Everett, Washington, en un Jaripeo con más de 2 mil personas. Subí al escenario a las 8:30 pm y la idea era terminar a las 10:30 pm, pero a las 9:30 pm llegó el Sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro del lugar”.

Cuando ellos sacaron las armas, fue el momento que el Sheriff se subió al escenario a sacar al cantante de inmediato. Horas después del incidente, Luna filmó un video donde le aseguró a Al Rojo Vivo que se encontraba bien.