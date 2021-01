Eduardo Verástegui cambió su foto de Twitter por la de Trump: ¿Por qué?

Desde hace varios años Eduardo Verástegui ha mostrado públicamente su respaldo a Trump, lo que ha generado polémica entre aquellos latinos que consideran que el actual presidente de Estados Unidos ha violado la ley en muchas ocasiones, y además de promover el odio y las divisiones, ha hecho un ataque directo contra los inmigrantes, separando familias y niños de sus padres.

Pero esta vez, el actor mexicano volvió a generar controversia, luego de cambiar su fotografía en su cuenta de Twitter y poner la del mandatario, quien incitó a actos violentos en el Capitolio, que terminaron con cinco personas muertas y decenas de heridos el miércoles pasado, durante la confirmación del triunfo de Biden.

Y es que mientras crecen las voces de políticos, líderes, cibernautas e incluso propios miembros del partido republicano para que Trump sea destituido de su cargo antes del 20 de enero, cuando juramentará Biden, Verástegui salió a defender al presidente actual.

Siguiendo sus reglas, twitter tendría que cancelar todas las cuentas que promueven el aborto porque esas cuentas sí que incitan a la cruel violencia del asesinato de un bebé en el vientre de su mamá. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 9, 2021

El antiguo modelo y cantante no solamente puso la foto de Trump como el avatar de su Twitter, sino que compartió varios mensajes en esa red social, luego de que Twitter cancelara la cuenta del presidente al considerar muy peligroso el manejo que le había estado dando en los últimos días, incitando a la violencia y poniendo en riesgo vidas, al tiempo que daba información falsa.

Verástegui, quien es conservador, aseguró que la decisión de Twitter va contra la libertad de expresión y le dio su apoyo a la manera como el presidente ha estado actuando.

“¿Ya se perdió la libertad de expresión?”, se preguntó el actor de cine, quien hace más de una década dio un vuelco a su vida y optó por no tener relaciones sexuales hasta que no aparezca la mujer ideal para hacer un hogar.

¡Rosario por el Mundo! 9 de Enero, 2021. https://t.co/EbO4iXSEKm — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 9, 2021

“Siguiendo sus reglas, twitter tendría que cancelar todas las cuentas que promueven el aborto porque esas cuentas sí que incitan a la cruel violencia del asesinato de un bebé en el vientre de su mamá”, agregó el mexicano, quien es absoluto opositor al derecho de las mujeres al aborto.

“A los haters, Twitter también tendría que cancelarles sus cuentas. Todo el día están incitando a la violencia con su odio. Twitter se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Haters, ya dejen de odiar tanto, el odio les va hacer daño. #AmoryPaz”, agregó Eduardo Verástegui. “No matarás. Los proabortistas claramente rompen el mandamiento de Dios”.

.@EVerastegui vuelve a estar en la polémica. El actor ahora cambió su imagen de perfil en Twitter por una ¡de Donald Trump! #RegístrateGratis https://t.co/3GVwf6YrjL — REFORMA (@Reforma) January 9, 2021

Tras su decisión de cambiar su foto por la de Trump en su Twitter y manifestando su apoyo a Trump, ante todo por sus convicciones sobre el aborto, los comentarios no se hicieron esperar y empezó a arder Troya.

Aunque un par de cibernautas defendió el derecho del actor de poner la foto del republicano, otros lo atacaron por defender a un político que claramente ha estado queriendo violar las normas e incitar a la violencia.

A los haters, Twitter también tendría q cancelarles sus cuentas. Todo el día están incitando a la violencia con su odio. Twitter se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Haters, ya dejen d odiar tanto, el odio les va hacer daño. #AmoryPaz — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 9, 2021

“Y quien ese ese wey de @EVerastegui? Nadie lo conoce”, “Jajajajaja, ha de ser su dueño o su fijación”, “Se sienten incómodos con su mexicanidad. Mejor que se queden allá aquí no nos hacen falta”, “critica el derecho al borto pero no critica el fomento al odio y el ataque que Trump le hace a los inmigrantes y a los niños ni”, “defensor de la vida y por qué no critoca los muertos que causó en el Capitolio”, fueron algunos de los mensajes que generó Verástegui con sus publicaciones.

“Amigo, quita esa foto y mejor coloca la que mejor nos representa. La Virgen de Guadalupe. Te van a cerrar la cuenta y nos quedaremos sin compartir El Rosario contigo. Eso es bueno?”, agregó otro seguidor del actor.

