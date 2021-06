Muere Edna Schmidt a sus 51 años: ¿Cómo murió la periodista de Univisión?

La periodista Edna Schmidt, de 51 años, falleció este 24 de junio. La triste noticia sorprendió a más de uno ya que Schmidt apenas había dado una entrevista el pasado mes de abril a la también periodista Neida Sandoval. “Si supieras que linda huella dejaste aquí en la tierra amiga querida”, escribió Sandoval en el pie de foto que compartió de la desaparecida periodista en sus redes. “Y tus palabras se quedan conmigo ‘Somos dos robles tú y yo’. Que privilegio haber escuchado tu voz recientemente contándome lo deseosa que estabas de volver a trabajare. Dios tenía otros planes para ti. Descansa en paz querida Edna Schmidt. Te quiero eternamente guerrera de la vida!”

En la entrevista con Sandoval, Schmidt habló sobre su problema con el alcohol, la muerte de su madre y sobre la discriminación que vivió en Telemundo. Tras tantas tragedias que había vivido, había encontrado su refugio de felicidad en su natal Puerto Rico. Pero la muerte la sorprendió. “Schmidt sufrió una caída y se pegó la cabeza causándole una hemorragia”, contestó María Elena Salinas a una de sus seguidoras que le preguntó en sus redes la causa de la muerte de Edna Schmidt.

Edna Schmidt fue una de las periodistas de Univisión y Telemundo

Schmidt fue uno de los rostros más conocidos en las noticias para el público latino de Estados Unidos. Recientemente había reaparecido para denunciar el mal trato que había recibido años atrás cuando fue despedida por sus problemas con el alcohol.

En el 2011, Schmidt fue despedida de Univision tras ser encontrada alcoholizada en el estacionamiento del canal. Luego de someterse a dos tratamientos en donde estuvo internada, la periodista a la televisión por la cadena Telemundo en Chicago. Dos años después se fue de Telemundo y los demando por discriminación. “Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele… Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas porque lo que aquí se hace se paga”, comentó Schmidt en entrevista con Sandoval. “Quiero olvidarlo porque no soy una persona rencorosa…Hay dos palabras que no existen en mi vocabulario: una es el rencor, eso no existe en mi corazón, y la otra es que yo ya no tengo tanta prisa, en esta industria siempre corriendo, para mí se me acabó, yo ya no tengo prisa…”.

Según la demanda, Schmidt alegaba que ella tomó el trabajo siendo clara desde la primera entrevista con su problema con el alcohol, y que en vez de ayudarla en los momento de caída, la discriminaron y la echaron, informa La Opinion.

Murió la madre de Edna Schmidt

La madre de Edna Schmidt falleció el año pasado durante la pandemia.

Schmidt luchaba contra el alcohol





Play



Conmovida, Neida Sandoval cuenta cómo su colega Edna Schmidt logró encontrar la paz Después de una larga charla con su colega Edna Schmidt, Neida Sandoval reconoce que la boricua es una mujer fuerte y valiente que lucha cada día contra esa adicción que alguna vez la hizo tocar fondo. Además, el panel de Sin Rollo la felicitó por esa conversación donde se vio a la periodista muy real… 2021-04-21T20:02:03Z

Schmidt vivía luchando todos los día contra el alcohol. “Ella puede ayudar a otras personas”, dijo Neida sobre Edna en abril de este año. “Esta lucha es diaria por qué un alcohólico no se cura, un alcohólico lucha día a día por estar sobrio. Yo siento que lo más importante con Edna, no solo encontró en su finquita, la paz, el amor, la tranquilidad… Encontró ese despertar de entender que es una batalla que tiene el resto de su vida”.

Schmidt estaba comprometida cuando su pareja murió

Edna estaba comprometida para casarse cuando su pareja tuvo una muerte repentina. Tras perder a su amado llamado David, de raíces ecuatorianas, Schmidt se refugió en el alcohol al entrar en una grave depresión. Una que curaba tomando 2 y 3 botellas de vino blanco.

Tras perder su trabajo por el alcohol, Schmidt salió de la televisión y estuvo viajando a Ecuador durante 5 años. “Necesitaba que nadie me reconociera, que nadie supiera quién era yo, una persona anónima”. contó Schmidt el pasado mes de abril. “Y me entregaron su corazón, que más se puede pedir…Mi prometido que falleció tenía raíces ecuatorianas, y entonces yo me dije tengo que regresar a ver dónde él está“.

Schmidt cubrió el ataque terrorista del 9/11





Play



Edna Schmidt habló de lo que perdió por culpa de su alcoholismo La periodista dio a conocer su adicción al alcohol, y habló de cómo ha recuperado su salud y su vida al reconocer su alcoholismo. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por:Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia,… 2014-11-11T14:36:19Z

Schmidt comenzó su carrera periodística en Puerto Rico, antes de mudarse a Chicago en 19992 para trabajar con WGBO-TV, una estación local de habla hispana. Y antes de llegar a Univision, construyó una carrera en Miami, Florida con “Noticias al Minuto” de Telefutura.

Schmidt cubrió el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el pánico causado por el anthrax y la ejecución del terrorista de Oklahoma Timothy McVeigh.